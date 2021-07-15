Samanyolu Haber /Eğitim / Bulu'nun yardımcısı Boğaziçi'ne vekil rektör olarak atandı /15 Temmuz 2021 11:50

Bulu'nun yardımcısı Boğaziçi'ne vekil rektör olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi'ne Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, görevinden alındı. Bulu'nun yerine vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni rektörün belirlenmesi için başvuru sürecini de başlattı. Rektör Adaylığı Başvuru ilanı yayımlandı. Profesör olarak çalışmış veya çalışmakta olan adaylar, 2 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek.

Prof. Dr. Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 yılında profesör olan ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.
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