Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz ile ilgili yeni açıklama /05 Ağustos 2022 18:55

Burak Yılmaz ile ilgili yeni açıklama

Şampiyonluk yaşadığı Lille'e veda eden ve Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

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Bir önceki sezon Fransa Lig 1'de Lille ile şampiyonluk yaşana ve sonrasında kulüp ile yollarını ayırarak Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz'ın henüz hazır olmadığı açıklandı.

Dünya Kupası elemelerindeki Portekiz maçındanda sonra Milli Takım'ı da bırakma kararı alan Burak Yılmaz, bu sezon Holanda liginde ter döküyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Burak Yılmaz'ın transfer olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard Teknik Direktörü Sjors Ultee, açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın henüz hazır olmadığını belirten Ultee, "Burak Yılmaz, Ajax maçında ilk 11'de olmayacak. Ajax maçında tempo yüksek olacak. Burak Yılmaz her geçen gün daha iyiye gidiyor ancak şu an tam olarak hazır değil. Mantıklı olan karar buydu." dedi.
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