Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 ölü /09 Kasım 2022 09:02

Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 ölü

Bursa'da gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katındaki yangında büyük bir facia yaşandı.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.  Sobadan çıktığı belirtilen yangından etkilenen baba ve 3 kişilik komşu aile hastaneye kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocuklar ve 30 yaşındaki annenin geçici koruma statüsündeki Suriyeli vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 3’üncü kattaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. 

Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Yangın sırasında dışarıda olan baba Husseın Aljasem ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek, zehirlendi.  

Yangın haberiyle birlikte Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gitti. Vali Canbolat, "Bugün acı bir olay yaşıyoruz. Arkadaki 4 katlı binanın, dükkanların üstündeki ilk katında, saat 23.52 gibi itfaiyeye gelen ihbar sonucu yangın olduğu anlaşılıyor. İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor. Ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo çok üzücü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, 1'i anne. 8 çocuk da burada, içerideki aileye ait çocuklar. 2 tanesinin de yeğenleri olduğunu tespit ettik."  açıklamasını yaptı. 


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