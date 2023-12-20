Samanyolu Haber /Spor / Bursaspor - Diyarbekirspor maçı fena karıştı: 5 kırmızı kart çıktı /20 Aralık 2023 18:46

Bursaspor - Diyarbekirspor maçı fena karıştı: 5 kırmızı kart çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor karşılaşmasında ikili mücadele sonrasında arbede yaşandı. Her iki takımdan toplam 5 futbolcu kırmızı kart gördü.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında arbede yaşandı.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.

Yaşanan arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

BEŞ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.

Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti.

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