Büyük reklamvererler de yapay zekaya yöneliyor





Firmaların pazarlama ekipleri, yapay zeka kullanımının ürünlerin reklamının daha ucuza, hızlı ve sınırsız yapılmasını sağlayacağını umuyor.





Üretken yapay zeka, verileri sadece sınıflandıran ve tanımlayan diğer yapay zeka aygıtlarından farklı olarak orijinal metin, görsel ve hatta yazılım kodu üretmede kullanılabilir.













Dünyanın en büyük reklam ajansı WPP'nin CEO'su Mark Read, gıda firması Nestle ve sevilen kurabiye markası Oreo'nun üreticisi Mondelez gibi tüketici ürünleri firmalarıyla reklam kampanyalarında üretken yapay zeka teknolojisinin kullanımı için işbirliği yaptıklarını söyledi.





Read, “10 ila 20 kat tasarruf sağlanabilir. Bir film ekibimi Afrika'ya reklam çekmeye göndermek yerine bunu sanal olarak yaratıyoruz” dedi.













WPP, 2 bin mağazanın yer aldığı 130 binden fazla reklam içeriği üretildiğini, bunların YouTube ve Facebook'ta 94 milyon kez izlendiğini kaydetti.





Read ayrıca yapay zeka sözkonusu olduğunda kaybedilecek iş kollarını düşünmenin, yaratılacak yeni iş kollarını düşünmekten daha kolay olduğunu kaydetti.





Nestle'nin küresel pazarlamadan sorumlu yetkilisi Aude Gandon, şirketin ürünlerinin pazarlanmasında ChatGPT 4.0 ve Dall-E 2'den faydalanmanın yollarını aradıklarını belirtti.













AP, ChatGPT gibi hızlı gelişen teknoloji araçlarının mesleğe nasıl entegre edileceği hakkında bir dizi kural koyan ilk haber organizasyonlarından biri oldu.

Siyasetçiler ve felsefeciler, üretken yapay zeka modelleriyle elde edilen içeriklerin insan yaratıcılığının benzeri olup olmayacağını tartışırken reklamcılar, reklam kampanyalarında yapay zeka teknolojisini kullanmaya başladı bile.













Hayal ürünü sahneler





Hollanda'daki Rijksmuseum'un araştırma ekibi, 8 Eylül 2022'de röntgen kullanarak ünlü ressam Johannes Vermeer'in yağlı boya tablosu Sütçü Kız'da gizli olan yeni cisimleri ortaya çıkarmış ve bu gelişme, büyük yankı uyandırmıştı.





Bundan 24 saat sonraysa reklam firması WPP, OpenAI'in DALL-E 2 sistemini kullanarak Nestle'nin yoğurt ve süt markası La Laitière için ünlü tablonun çerçevesi dışında hayal ürünü yeni sahneler ortaya koymuştu.





Nestle'nin Sütçü Kız versiyonu, İsviçreli gıda devi Nestle için 700 bin Euro'luk “medya değeri” üretmişti. Medya değeri, kamuoyunda aynı oranda görünürlük sağlamak için gereken reklam maliyeti için kullanılan bir terim.





WPP, bu içeriği üretmenin hiçbir maliyeti olmadığını söyledi. Rijksmuseum'dan bir sözcü, telif hakkı olmayan görseller üzerinde açık veri uygulaması olduğunu, bunun, görsellerin herkes tarafından kullanılabileceği anlamına geldiğini söyledi.





Nestle, reklamcılıkta deneysel yöntemlere başvuran tek firma değil.





Dove sabunları ve Ben&Jerry's dondurmaları gibi 400'den fazla markanın sahibi olan tüketici ürünleri devi Unilever, perakendecilerin internet siteleri ve dijital ticaret siteleri için ürün tanımı metinleri yazan kendi üretken yapay zeka teknolojisi olduğunu kaydetti.





Unilever'e ait saç bakımı ürünleri markası TRESemmé de Amazon için görsel ve yazılı içerik geliştiren bir yapay zeka uygulaması kullanıyor.





Ancak Unilever'den Aaron Rajan, firmanın telif hakları, fikri mülkiyet, kişisel veri gizliliği gibi alanlarda bazı kaygıları olduğunu söylüyor.





Şirket, üretken yapay zeka teknolojisinin, işlemden geçirdiği verilerin içinde kayıtlı olabilecek ırk ve cinsiyet temelli önyargıları gündeme taşımasını engellemek istiyor.





Nestle'den Gandon ise Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin “güvenlik ve kişisel veri gizliliğine en üst seviyede öncelik verdiğini” kaydetti.





Reklamcılık firması S4 Capital'ın başkanı ve WPP'nin kurucusu Martin Sorrell, tüketici firmalarının yapay zeka aygıtlarını beslemek için Walmart, Carrefour, Kroger gibi perakendecilerden aldığı verileri kullandıklarını söylüyor.





Sorrell, “İki tür müşterimiz var, biri yapay zeka kervanına katılanlar diğer ise 'biraz deney yapalım' diyenler” şeklinde konuşuyor.





Çevrimiçi doğrulama hizmeti firması Okta'dan Ben King, “Temel kural şu; yapay zeka aygıtına yüklediğiniz her şeyi dedikoduymuş gibi algılayın. Böyle dedikoduların ayyuka çıkmasını ister misiniz? Peki birilerinin sizin hakkınızda aynı dedikoduyu yaptığını duymak? O zaman bunu yapay zekaya iletmeyin” dedi.

Ancak birçok firma, üretken yapay zeka yazılımlarını besleyen ham verilerin kasıtsız önyargılar içermesi tehlikesinin yanısıra güvenlik ve telif hakları kaygıları nedeniyle temkinli. Bu durum, öngörülebilir gelecekte insanların bu sürecin anlamlı parçaları olmaya devam edeceği anlamı taşıyor.Geçmiş verilere dayanarak içerik üreten üretken yapay zeka, son bir yıldır hem kamuoyunun dikkatini çekti hem de birçok sektörde ilgi uyandırdı.Yapay zekanın reklamcıların faaliyetlerini kökünden değiştireceği beklentileri üzerine yatırımlar hızlanıyor.WPP, Hindistan'da Mondelez'le, Bollywood yıldızı Şah Ruk Han'ın da yer aldığı, yapay zekayla tasarlanan Cadbury çikolata kampanyası üzerinde çalışmış. Reklamda ünlü yıldız, Diwali kutlamaları sırasında tüketicilerden 2 bin mağazadan alışveriş yapmalarını istiyor.CEO Read, WPP'nin Londra'da “Yapay zeka çıraklığı yapan 20'li yaşların başında 200 gençle” çalıştığını, Oxford Üniversitesi'yle ortaklık yaparak pazarlama sektörünün geleceğine odaklandığını söyledi.Bazı tüketici ürünleri firmalarıysa güvenlik riskleri ve telif hakkı ihlalleri gibi alanlarda dikkatli olmayı sürdürüyor.