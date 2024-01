Büyükannesinden miras kalan 25 milyon euroyu dağıtacak

"Yeniden dağıtım" ekibi nasıl seçilecek?

Miras dağıtım ekibine katılmak üzere gönderilen davet mektupları, Çarşamba günü Avusturya genelinde rastgele seçilmiş 10 bin adrese ulaşacak.

Viyana'da yaşayan 31 yaşındaki Engelhorn, 50 Avusturyalıdan oluşacak ekibin, bu paranın nasıl dağıtılacağını kararlaştırmasını istiyor."Bana çok büyük bir servet, yani güç miras kaldı ve bunun için hiçbir şey yapmam gerekmedi" diyen Engelhorn ekliyor: "Üstüne üstlük devlet bundan vergi de istemiyor".2008 yılında miras vergisini kaldıran Avusturya, mirastan ve ölüm işlemlerinden vergi almayan az sayıda Avrupa ülkesinden biri.Engelhorn'sa bunun adil olmadığını savunuyor.Marlene Engelforn, Alman kimya ve ilaç şirketi BASF'ın kurucusu Friedrich Engelhorn'un soyundan geliyor ve büyükannesi Eylül 2022'de öldüğünde ailesinin serveti Marlene'e kaldı.Amerikan Forbes dergisi, büyükanne Traudl Engelhorn-Vechiatto'nun servetinin yaklaşık 3,8 milyar euro olduğunu hesaplamıştı.Marlene Engelforn'sa henüz mirası devralmadan önce, kendisine kalacak paranın yüzde 90'ını bağışlamayı planladığını açıklamıştı. Engelhorn'a ne kadar miras kaldığı ve 25 milyon euronun mirasın yüzde kaçına denk geldiğiyse bilinmiyor.Kendisini "doğuştan piyango kazanmış" biri olarak tanımlayan Engelforn açıklamasında "Siyasiler işlerini yapmıyor ve zenginliği yeniden dağıtmıyorsa, ben de kendi servetimi kendim dağıtmak zorunda kalırım" dedi:"Birçok insan tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen ay sonunu zor getiriyor, çalışarak kazandıkları her bir euro için vergi ödüyorlar. Bu durumu siyasetin bir başarısızlığı olarak görüyorum. Eğer siyasiler başarısızsa, o zaman vatandaşlar kendileri çözüm bulmalı".Ekibe katılmak isteyenler internet ya da telefon yoluyla kayıt yaptırabilecek.Bu kişiler arasından 50 kişi ve 15 yedek seçilecek. Bu 50 kişi içinde 16 yaş üstü olması koşuluyla her yaş grubundan, sosyal statüden ve farklı geçmişlerden gelen insanlar olacak.Ekip üyelerinden "toplumun geneline faydalı olabilecek çözümlere katkıda bulunmaları" istenecek.Ekip Mart'tan Haziran'a kadar Salzburg'da akademisyenler ve sivil toplum örgütleriyle bir dizi görüşme yapacak. Ekip üyelerinin seyahat masrafları karşılanacak ve toplantılara katıldıkları her hafta sonu için kendilerine 1200'er euro ödeme de yapılacak.Marlene Engelhorn yapılacak bu toplantıların "demokrasi için bir hizmet" olduğunu ve bu nedenle katılımcıların bu hizmetleri karşılığında ödeme alması gerektiğini savunuyor; "Veto yetkim olmayacak. Varlığımı bu 50 kişinin hizmetine sunacağım ve onlara güveneceğim".