Cadı avı için bir gerekçe daha buldular! ‘sandıkta müşahit olmak’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cemaate finansal destek sağladıkları iddiasıyla 37 kişiye yönelik operasyon yaptı.





Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edilen 37 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda İstanbul’da ikamet kaydı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında cemaat yöneticileri ile irtibat kaydı olmak, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik, ve haklarında itirafçı ifadesi bulunmak gibi suçlamaların olduğu belirtildi.





Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin yurt dışına firar ettiği, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





SANDIKTA MÜŞAHİT OLMA SUÇU

Gözaltına alınan şüphelilerin motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK’ya başvurmaya yönlendirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi.