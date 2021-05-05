Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avı için bir gerekçe daha buldular! ‘sandıkta müşahit olmak’ /05 Mayıs 2021 15:22

Cadı avı için bir gerekçe daha buldular! ‘sandıkta müşahit olmak’

İstanbul’da Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Bank Asya’ya para yatırma, sendika ve derneklere üye olma gibi iddiaların yanı sıra 7 Haziran 2015 seçimlerinde müşahit olmak için YSK’ya başvurmakla da suçlanıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cemaate finansal destek sağladıkları iddiasıyla 37 kişiye yönelik operasyon yaptı.

Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edilen 37 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda İstanbul’da ikamet kaydı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında cemaat yöneticileri ile irtibat kaydı olmak, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik, ve haklarında itirafçı ifadesi bulunmak gibi suçlamaların olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin yurt dışına firar ettiği, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SANDIKTA MÜŞAHİT OLMA SUÇU
Gözaltına alınan şüphelilerin motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK’ya başvurmaya yönlendirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi.
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