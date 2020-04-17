Çakıcı'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye selam!

Sabah'ın o tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Dünya Türklerinin yaşayan efsanesi son Türkmen Beyi Devlet Bahçeli'ye ve bu yasanın diğer mimarı, devletimizin bekası için asla taviz vermeyen başkanımız Sn. Tayyip Erdoğan'a saygılarımı arz ederim."

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?





20 Ocak 1953'te Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı Köyü&nde doğan Alaattin Çakıcı, organize suç örgütü lideridir.





Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice şehrinde yakalandı. Daha sonra Türkiye'ye getirilerek hapse atıldı.





Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı.





24 Mayıs 2018: MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü (mafya) lideri Alaattin Çakıcı'yı Kırıkkale Keskin Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu esnada tedavi için kaldırıldığı hastanede ziyaret etmişti. Bahçeli'nin bu ziyarette Çakıcı'ya "Seni dışarı çıkaracağız." sözü verdiği belirtiliyor.

ÇAKICI'NIN İŞLEDİĞİ İSPATLANAN SUÇLAR VE ALDIĞI CEZALAR





*Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.





*26 Mart 2000'de 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı.





Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.





*Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.





*Bursa Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli!" sözü sebebi ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi.





*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Rizeli Yezid" dediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.





DERİN DEVLET İLİŞKİSİ İDDİALARI





Borsacı Adil Öngen'in kurşunlanmasıyla ilgili davaya katılan Çakıcı, yurt dışında Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına çalıştığını ve hep devleti koruduğunu, ancak kendisinin "piyon gibi" kullanıldığını belirtmişti.





Çakıcı, en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini iddia ederek, "Ancak bizdekilerin cılkı çıkmış." demişti.





MİT'in eski yurt dışı istihbarat başkanı Nuri Gündeş, NTV'de "derin devlet" konusunun tartışıldığı canlı yayında Alaattin Çakıcı'dan söz ederken, "Dinliyorsa yanaklarından öperim; eğer devlete bir hizmeti varsa..." ifadelerini kullanmıştı.