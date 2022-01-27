Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'nın yeğenine mafyatik infaz, şehrin göbeğinde 7 kurşun!.. /27 Ocak 2022 09:21

Çakıcı'nın yeğenine mafyatik infaz, şehrin göbeğinde 7 kurşun!..

Bir dönem Alaattin Çakıcı’nın da avukatlığını yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahla vurularak yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı’nın yeğeni, sunucu Ece Erken'in de eşiydi.

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Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında 7 el ateş edilerek öldürüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü’nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaşımlarına da yansımıştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaştığı fotoğraflara da yansıyordu. Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı'nın tahliyesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in 2021 yılında dünya evine girdiği eski Beşiktaş Yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de restoran çıkışı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahmutyazıcıoğlu sosyal medyada da aktif bir isimdi.

ÇAKICI İLE SAMİMİYETİ PAYLAŞIMLARINA DA YANSIMIŞTI

Twitter hesabını etkin kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mahmutyazıcıoğlu'nun Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaştığı fotoğraflara da yansımıştı.

"SAĞLIK VE HUZUR SENDEN EKSİK OLMASIN"

Çakıcı'nın tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü.



BİR PAYLAŞIM DA ECE ERKEN'DEN

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Çakıcı ile çektirdiği bir başka fotoğraf ise Bodrum'daydı. Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğine dair paylaştığı fotoğrafa da "Alaattin abim ile Yalıkavak hatırası" diye yazmıştı.


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