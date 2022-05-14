Samanyolu Haber /Gündem / Çalıyor ama...: Hırsızdan 'dualı' mesaj /14 Mayıs 2022 14:34

Çalıyor ama...: Hırsızdan 'dualı' mesaj

Denizli'de tatile giden Karademir ailesinin evine hırsız girdi. Kıymalı yumurta yapıp duş alan hırsız, ''Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin'' yazılı not bıraktı.

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Denizli'de Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesi, evine döndüğünde şoku yaşadı. Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.



Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.

''KENDİ EVİ GİBİ DAVRANMIŞ''

Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, "Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu.

''ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZULDU''

Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, "Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım" dedi.
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