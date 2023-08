Çanakkale’de yangın kâbusu sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtmişti.









Sözcü'de yer alan habere göre Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;*İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir.Aşağı Okçular köyü, Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilecektir.Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına 8 söndürme uçağının katıldığı, bu uçaklardan bir tanesinin çok yüksek tonajda su taşıyabilen, Rusya'dan kiralanan uçaklardan olduğu, 4'ü gece görüş özelliğine sahip 26 söndürme helikopteri, 639 arazöz ve iş makinasının yanı sıra 2 bin 700'e yakın personelle çalışmalara devam edildiği aktarıldı.Herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde olası en kötü senaryoya karşı her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, bu amaçla 9 köyün tahliye edildiği, 337 hanenin bulunduğu bu köylerde 1251 vatandaşın yaşadığı belirtildi.Bu köylerden Ulupınar köyünde 5, Yağcılar köyünde de 4 evin hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:"Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı olan vatandaşlarımız tedbiren ki bunların sayısı yaklaşık 83 kişi bu vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında, o da yine kronik hastalığı olan ve belli bir yaş üzerinde olan vatandaşlarımız, herhangi bir hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok.85 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan zayiatı bulunmaktadır. Ayrıca 10 ahır hasar almıştır. Halihazırda hava araçları yoğun bir şekilde şu anda su alma faaliyetlerine devam ettiği için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale-Çan kara yolu tedbiren kapatılmıştır. 1500 hektarlık bir alanda geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı bu 1500 hektarın etrafı hemen hemen çevrilmiş vaziyette. Bugün akşamüstü daha genel bir resim ortaya çıkar."Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.Valiliğin bugün 6 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurmasının ardından jandarma ekipleri bölgede tahliye anonsu yapmaya başladı.Ekipler, tahliyesine karar verilen köyler arasında yer alan Aşağıokçular köyünde megafonlarla tahliye anonsu yaptı.Anonslarda, "Sayın vatandaşlar can ve mal güvenliğiniz için hazırlıklarımızı yapıp, köyden çıkalım. Aracı olmayan vatandaşlar için köy meydanında araç sağlanacaktır" denildi. Köylülerden büyük bir bölümünün yapılan anonsların ardından güvenli bölgeye gitmek üzere harekete geçtiği görüldü. Tahliye edilen köy sakinlerinin KYK yurduna yerleştirileceği bildirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirmişti.*Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:*Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir.*Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır.