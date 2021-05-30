Çanakkale'de işkence var: Copla tecavüz tehdidi, askıya asılma ve kaba dayak

Hizmet Hareketi’ne karşı yürütülen operasyonlarda işkence iddialarının adresi bu sefer Çanakkale Emniyeti oldu. Absürd bulunan, Kovid-19’u yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan insanlara yapılan işkenceler arasında iddialara göre copla tecavüz tehdidi, kollarından asarak saatlerce bekletmek, kaba dayak, küfür ve hakaret var. Emniyetteki sorguda sorulan sorulardan biri ise yine iddiaya göre, Ramazan ayında erzak yardımı kolisi alıp almadıkları oldu.







21 Mayıs günü aralarında 15-16 yaşlarında çocukların da olduğu 86 kişi gözaltına alındı. Operasyonun gerekçeleri arasında Kovid-19’u yaymak gibi tuhaf iddialar da vardı.





ÇANAKKALE EMNİYETİ’NDE İŞKENCE İDDİALARI





Gözaltına alınan bazı isimler tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, bazıları da tutuklandı. İfade işlemleri devam eden yaklaşık 20 kişinin de halen nezaretlerde tutulduğu belirtiliyor. Gözaltındaki isimlerin bazılarının avukatları ile görüşmesine bile izin verilmezken, sorgulamanın yapıldığı Çanakkale KOM Şubesinde sistematik işkence iddiaları gündeme geldi.





KADIN TUVALETE GİDERKEN AÇIK KAPI ÖNÜNDE POLİS BEKLETİLDİ





İddialara göre işkence, daha gözaltı işlemleri sırasında başladı. Gece yarısından sonra evlere eş zamanlı olarak özel harekat polislerince baskınlar yapıldı. Evlerde bulunan çocuklar dahil herkes yüzüstü yere yatırıldı. Gözaltına alınan kadınlardan biri emniyet götürülmeden önce son bir kez lavaboya gitmek istedi. Uzun tartışmalar sonucunda kadının lavaboya gitmesine izin verildi ancak tuvaletin kapısı açık tutuldu ve kapı önünde bir polis bekletildi.





ÖĞRENCİNİN KAŞI YARILDI, DARP RAPORU VERİLMEDİ





Ev baskınları sırasında bir üniversite öğrencisinin kaşı, yediği dayaklar sebebiyle yarıldı. Kapıyı geç açtığı gerekçesiyle dövülen üniversite öğrencisinin kaşına hastanede dikiş atıldı. Ancak doktor darp raporu tutmadı.





COPLA TECAVÜZ TEHDİDİ





İddialara göre gözaltına alınan birçok kişiye itirafçı olması için çok ağır işkenceler yapıldı. Tamamen işkence üzerine kurulan sorgu yönteminde sorgulama yapan kişilerin, istediği cevabı alamayınca şahısları dövdükleri, kafaları duvarlara vurdukları, saatlerce kaba dayak attıkları, ellerinden yukarı asarak saatlerce beklettikleri ileri sürüldü.





İddiaya göre en az 2 kişi copla tecavüz edilmekle tehdit edildi. Bunlardan biri lavaboya götürüldü ve çırılçıplak soyuldu. Ardından da copla tecavüz edilmekle tehdit edildi.





ÇOCUKLARA DA TERÖR(!) SORGUSU





Operasyonun dikkat çeken başka bir ayrıntısı ise gözaltında 18 yaşından küçük çocuklar olmasıydı. Ağır hakaretler ve küfürler eşliğinde sorgudan geçirilen çocuklara “Bu kişiyle telefonda neden çok görüştün” diye soruldu. Çocuklar ise özel ders aldıklarını ve bu sebeple görüştüklerini söylediler.





Emniyetteki sorguda sorulan sorulardan biri ise Ramazan ayında erzak yardımı kolisi alıp almadıkları oldu.





ANKARA EMNİYETİN’DE KHK’LI DİPLOMATLARA İŞKENCE YAPILMIŞTI





Türkiye’de son yıllarda birçok işkence iddiası gündeme taşındı. Son işkence iddialarının bir benzeri de Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilmiş diplomatlar için gündeme gelmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’deki sistematik işkence iddialarını Ankara Barosu da doğrulamıştı. Baro’nun hazırladığı raporda darp, çırılçıplak soyma, copla makatı zorlama gibi farklı işkence metotları kullanıldığı belirlenmişti.