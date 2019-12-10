Caninin firar ettiği saklı mı tutuldu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi ayağa kaldıran Ceren Özdemir cinayetine dair Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine 8 kritik soru yöneltti.





Adıgüzel'in “Emniyetin firardan haberdar edilmediğine dair bazı duyumlarımız var. Bunlar doğru mudur?” şeklindeki sorusu cinayetin göz göre göre işlendiği iddialarına yen bir boyut kazandırdı.





Adıgüzel’in Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili 8 kritik sorusu şu şekilde:





1) Ceren Özdemir’in katilinin açık cezaevine alınma kararı mevzuata uygun mudur? Bu dönemde geçmiş suçları, hakkındaki raporlar göz önüne alınmış mıdır?





2) Katil, hangi durumdan ve hangi kurumdan firar etmiştir? Bu firarda bir yardım almış mıdır?





ORDU EMNİYETİ'NE BİLGİ VERİLMEDİ Mİ?





3) Firari olduğu Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş midir? Emniyetin firardan haberdar edilmediğine dair bazı duyumlarımız var. Bunlar doğru mudur?





4) Firari olduğu 1 Aralık 2019 tarihinden cinayetin işlendiği 3 Aralık 2019 tarihine kadar geçen sürede kamuoyuna niçin bilgi verilmemiştir? Zanlının, cinayetten önce birçok noktada ve esnafta, fotoğrafçıda, otelde, şüphe uyandıran iletişimleri olmuştur. Kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi yakalanmasını ve cinayetin önlenmesini sağlamaz mıydı?





5) Ceren’in evi, şehrin tenha bir mahallesinde ve cadde üzerindeki sıralı binalardan bir kademe içeride ve bina girişi kör bir noktada kalmaktadır. Ayrıca evin hemen önünden üç ayrı yere yol güzergâhı kaçışa imkân sağlamaktadır.





Daha önce bir çocuğu katleden Özgür Arduç, Açık Cezaevi'nden firar etmişti. Arduç, Ceren Özdemir'i katletmeden 4 saat önce Ordu'da av malzemeleri satan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülenmişti.





Şehrin kalabalık bir yerinde birçok insan arasından rastgele seçilmiş bir hedefin evinin bu şartlarda olması fazla tesadüfi değil midir?





Bu sebeple Ceren’in bilerek hedef seçilmiş olabileceği ihtimali gözetilerek, Ceren’i hedef alma sürecinde bir yönlendirme olup olmadığı ve bununla ilgili keşif yapıp yapmadığı soruşturulmuş mudur?





GİZLİ BİR EL Mİ DEVREYE GİRDİ?





6) Zanlı yakalandıktan sonra ezberletilmiş izlenimi uyandıran ifadelerinde, pişman olmadığı, rastgele hedef seçtiği, cinayet işlemekten hoşlandığı gibi söylemleri, kendisini cinayet makinesi gibi takdimi için kendisine telkinde bulunulan kimse olup olmadığı araştırılmış mıdır?





7) Bu cinayetin ve denetimli serbestlikten faydalanarak işlenen benzer cinayetlerin, Meclis’e gelmesi beklenen af yasa tasarısı ile bir ilişkisi var mıdır? Bu tasarıyla ilgili Cumhur İttifakı'nın bileşenleri arasındaki tartışmalarda toplumdan gelecek olan itirazları güçlendirmek için gizli bir el mi devreye girmiştir?





8) Ceren cinayeti ve benzer cinayetlerde saldırıya uğrayan kurbanların aynı toplumsal kesimlerden ve benzer yaşam tarzlarını benimseyen kişilerden seçilmesi ile topluma bir mesaj mı verilmek istenmektedir?





O İKİ BÜROKRAT İNFİALE Mİ SEBEP OLMAK İSTİYOR?

Düzce Milli Eğitim Müdürü’nün ve bir üniversite rektörünün ifadeleri de aynı yönde mesajlar içermektedir. Ya da Ceren ile empati yapan, acıyı paylaşan toplumun çok geniş bir kesimine dönük topyekûn bir saldırı olduğu algısı oluşturularak toplum mühendisliği mi yapılmakta ve bir infial mi oluşturulmak istenmektedir?