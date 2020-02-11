Çarpıcı dolar iddiası!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli haber kuruluşu Bloomberg, dolar/TL kurundaki yükselişin önüne geçmek için kamu bankalarının son bir haftada 4,5 milyar dolar satış yaptığı belirtildi.





Doların 6,05 TL’yi görmesiyle TL’nin dolar karşısında son sekiz ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret eden Bloomberg, kamu bankalarının geçen hafta 4 milyar dolar, son iki günde de yaklaşık 500 milyon dolar sattığını iddia etti.





Haberde konuya yakın üç farklı kaynağa atıf yapıldı.





DOLAR YENİDEN 6 TL'Yİ AŞTI





Bloomberg’in haberinde, uzmanların, faizlerdeki sert düşüşe ve artan jeopolitik risklere rağmen kurun sun'i bir şekilde güçlü tutulduğunu ve müdahaleciliğin giderek arttığını söylediği aktarıldı.





Türkiye saati ile 18:20'de dolar 6,01 TL'den, euro ise 6,57 TL'den işlem görüyor.