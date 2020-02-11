İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, şahsi Twitter hesabından paylaştığı mesajla gözaltına alındığını söyledi.





Avazyan son olarak, “Polisler geldi, götürüyorlar.” diye yazdı.





Hayati derece böbrek rahatsızlığı olan Avazyan’ın yanında herhangi bir refakatçisi olmadığı kaydedildi.





Sosyal medyada #HepimizNataliAvazyanız etiketi ile Avazyan'a destek kampanyası başlatıldı.





AVAZYAN: AĞABEYİMİN EVİNİ POLİSLER BASMIŞ, BENİ ARIYORLARMIŞ





Avazyan sabah saatlerinde şahsi Twitter hesabında, "İstanbul da ağabeyimin evini polisler basmış, beni arıyorlarmış. Hazırlandım, bulunduğum adreste gelip beni almalarını bekliyorum. Tansiyon hastasıyım son 2 gündür çok yüksek tansiyonum. Eğer sağlığımla ilgili ( ölüm, beyin kanaması vs) geçirirsen sorumlusu mevcut hükûmettir." ifadelerini kullanmıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hukuk ihlallerine karşı mağdurların yanında yer alan Avazyan polislerin kendisinin adresini bildiği halde ailesinin ve çevresindekileri rahatsız etmesine anlam veremediğini belirtmişti.





MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ŞİKÂYET ETMİŞTİ





8 Ekim 2019'da, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı hırsız Kürt Osman, Erzurum Horasan'dan sürgünle gitmişler.” ifadeleri sebebiyle Avazyan, Çavuşoğlu ve ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınmıştı.

