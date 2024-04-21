Çarpıcı iddia: Hamas, Türkiye'ye taşınacak

Hamas lideri İsmail Haniye'nin dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında, Hamas'ın merkezini Doha'dan Türkiye'ye taşımayı planladığı iddiaları hem Arap hem de Batı basınından gündem oldu.







Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Hamas'ın siyasi merkezini Katar'dan taşımak için iki ülkeyle görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Hamas, Suriye'de savaşın patlak vermesinin ardından 2012'de merkezini Şam'dan Doha'ya taşımıştı.





İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası görüşmelerinin tıkanması son dönemde Katar üzerinde baskıyı artırıyor. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani, bir süre önce, İsrail ve Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü gözden geçirdiklerini ve ülkesinin baskılarla karşı karşıya olduğunu söylemişti.







Wall Street Journal'a konuşan Arap kaynaklar da, Katar'daki varlığını tehlikede gören Hamas'ın yeni merkez olarak değerlendirdiği ülkelerden birinin Umman olduğunu belirtmişti.





SUUDİ VE İNGİLİZ GAZETELERİ İDDİAYI ORTAYA ATTI

Bu tartışmaların ortasında Hamas lideri Haniye, dün Erdoğan'la İstanbul'da bir araya geldi.







Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın yanı sıra Filistinli grupların birliğinin ele alındığı kaydedildi.





Suudi gazetesi El Şark, "Türkiye ve Hamas arasında örgütün merkezini Katar'dan Türkiye'ye taşıma görüşmeleri sürüyor" iddiasını gündeme getirdi.





İngiliz Telegraph gazetesi de, Erdoğan ve Haniye arasındaki görüşmenin, Türkiye'nin Katar'ın çekilmesiyle oluşacak boşluğu dolduracağı şüphesi uyandırdığını yazdı. Gazete, Hamas'ın 2011'den beri İstanbul'da küçük bir ofisi bulunduğunu ve Türkiye'nin Hamas'ın kökeni olan Müslüman Kardeşler ideolojisini uzun zamandır desteklediğini kaydetti.





Haberde, geçen hafta Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'nın Hamas'la daha güçlü ilişkiler istediğini söylediğine de dikkat çekildi.





'İSRAİL, ERDOĞAN'I KABUL ETMEZ'

Telegraph, taraflı olduğu gerekçesiyle Katar'a sert eleştiriler yönelten İsrail'in Erdoğan'ın arabuluculuğunu kabul etmesinin de zor olduğu yorumunu yaptı. Habere göre İsrail, Müslüman Kardeşler ideolojisine mesafeli olması nedeniyle Mısır'ın arabuluculuğuna sıcak bakıyor.







Bu arada bazı Hamas kaynakları, örgütün merkezini Doha'dan taşımayı düşündüğü iddialarını reddetti.