Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Akdeniz’de izinsiz çalışmaları engelleriz /11 Aralık 2019 19:41

Çavuşoğlu: Akdeniz’de izinsiz çalışmaları engelleriz

Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve kıyıdaş ülkelerin Ankara’nın Akdeniz suları üzerinde bir hegemonya kurma çabası olarak değerlendirdiği deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’dan tansiyonu artıracak açıklama geldi.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülecek Türkiye yaptırımları hakkında da konuşan Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’deki üslerinin kapatılabileceğini ima etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de Türkiye'den izinsiz yapılan sondaj veya sismik çalışmaların engellenebileceğini ifade etti. 

Bir TV programında konuşan Çavuşoğlu, "Eğer bizden izinsiz herhangi bir araştırma için girmeye çalışan olursa, o zaman askerî tedbirler dahil olmak üzere, engellemek kararlılığında mıyız?" sorusuna, "Elbette. Sondaj ya da sismik araştırmadan bahsediyoruz. Engelleme hakkımız var" yanıtını verdi.

Libya ile imzalanan mutabakat zaptının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Çavuşoğlu, Yunanistan veya AB'nin bu konularda bir mahkeme gibi davranmasının uygun olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, bugün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Türkiye’nin Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle Ankara’ya uygulanacak yaptırım tasarısının görüşülmesine ilişkin de konuştu.

Yaptırım uygulanması konusunda ABD’yi tehdit eden Çavuşoğlu, böyle bir kararın alınması durumunda İncirlik ve Kürecik'teki ABD üslerinin gündeme geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

 "Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. CAATSA içinde 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım. Sonuçta en kötü senaryoyu düşünürsek milletimizin taleplerini de değerlendiririz, o zaman karar veririz. Tüm alternatifler değerlendirilir.”
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