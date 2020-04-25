Çay dalında mı kalacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilerinin imzasıyla yayınlanan çay hasadı özel tedbirlerinin yöre halkını mağdur edeceğini söyledi.





Ahmet Kaya hükümete çay hasadına dair kararı yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunurken, “Alınan karar, çay üreticisinin elini kolunu bağlayan bir karardır. Salgının bulaşma riskine karşı tedbirlerin alınması lazım, fakat üreticisi çay bahçesine gidemezse çayın büyük oranda dalında kalmasından, üreticinin mağdur olmasından endişe duyuyoruz.” dedi.





HÜKÜMETE, “YANLIŞTAN DÖNÜN” ÇAĞRISI





Bölgede 1 milyon 180 bin ton ila 1 milyon 450 bin ton arasında değişen miktarlarda yaş çay toplanırken, 2 milyon kişi için geçimini çaydan temin ediyor.





Her yıl çay hasadında çalışmak için bölgeye 50 bine yakın yerli ve yabancı tarım işçisi geliyordu. Ancak bu yıl sınırların kapalı olması sebebiyle Gürcistan ve Azerbaycan'dan mevsimlik işçi gelmeyecek.





"Şehir dışındaki çay üreticisi ailelere 'Rize'ye, Artvin'e, Trabzon'a, Giresun'a, köyüne, çay bahçene gidemezsin' demek büyük bir yanlıştır." diyen Kaya, "Çayın büyük oranda dalında kalması demektir. O sebeple hükümet yetkililerini bu yanlıştan dönmeye, bu kararı tekrar gözden geçirmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.





ÇAY HASADINA 20-25 GÜN KALDI





Kaya çay hasadı sırasında söz konusu illere giriş yapamayacak çay üreticilerinin, bu illerle irtibatlı kişiler aracılığı ile hasadını yapacağı ve çayın vefa sosyal destek organizasyon kurulları aracılığı ile çay hasadı yapılacağına dair valiliklerin kararının gerçekçi olmadığını söyledi.







Kaya, “Çay hasadına 20-25 gün kaldı. Şehir dışından gelecek çay üreticileri bu sürede gerekli kontrolleri yapılarak, gerekirse karantinaya alınarak çayıyla, bahçesiyle buluşturulmalıdır. Aksi takdirde çay perişan olur, çayı toplayacak işçi bulunması imkansız hale gelir ve çay büyük oranda dalında kalır." dedi.



"VEFA GRUBU ÇAY TOPLAYAMAZ"



Kaya, "Bu iş Vefa Sosyal Destek Grupları ile olacak iş değildir, çay toplamak bilgi, birikim ve beceri ister, tecrübe ister.” diye konuştu.





Çay üreticilerinin hükümetten yasak değil, destek beklediğinin altını çizen Ahmet Kaya, "Çevre il ve ilçeler arasında geçişlere müsaade edilmesi gerekiyor. Ordu, Gümüşhane, Bayburt gibi iller de buna dahil edilmeli." dedi.