Cem Özdemir'e aşırı Alman sağcılarından ölüm tehdidi





Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerdeki habere göre, Türkiye kökenli siyasetçinin Alman meclisindeki bürosuna ekim ayı sonunda Almanya Nükleer Silah Birliği (Atomwaffendivision Deutschland-AWD) adlı Neonazi grup tarafından gönderilen elektronik postada, Özdemir'in ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığı ifade edildi.





Habere göre elektronik postada, "Şu sıralar sizi nasıl ve ne zaman idam edeceğimizin planlarını yapıyoruz, bir sonraki kamuya açık gösteride mi? Veya bizim tarafımızdan evinizde mi yakalanacaksınız?” ifadeleri yer aldı.





Haberde, Özdemir'in elektronik postayı Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Alman meclisinin güvenlik birimlerine ilettiğini aktardığı belirtildi. 53 yaşındaki politikacının kullanılan ifadeler nedeniyle bu ölüm tehdidini ciddiye aldığı kaydedildi.





Cem Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle daha önce de Türkiye kökenli milliyetçi gruplar tarafından ölüm tehditleri almış ve Özdemir'e BKA tarafından özel koruma tahsis edilmişti.





DW Türkçe'nin aktardığına göre, "BKA'nın verdiği özel korumaya güvenebileceğini” belirten Cem Özdemir, "Ancak özel koruması bulunmayan ve düşmanlıkla karşılaşan yerel politikacılar ve gönüllülere ne olacak?” sözleriyle kaygılarını dile getirdi.





Özdemir, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, online ağlarda nefret dolu yorumlarla karşılaşmadan saha kenarında, otobüste veya iş yerinin bir kutlamasında açık toplumu savunmanın mümkün olabilmesi gerektiğini söyledi.





Özdemir, nefret suçlarının kararlılıkla soruşturulup, adalete teslim edilmesi gerektiğini belirterek, bunun için nefret suçlarında uzmanlaşmış savcılara ve dijital şiddet konusunda daha donanımlı polis ve mahkemelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.





Alman hükümeti geçen hafta aşırı sağcılıkla mücadeleyi artırmak için bir önlem paketi üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Cem Özdemir'in yanı sıra aralarında Thüringen eyaletinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liste başı adayı Mike Mohring'in de bulunduğu çok sayıda federal, eyalet ve yerel düzeyde siyasetçinin ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkmıştı.





Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin haberinde, Nükleer Silah Birliği adlı Neonazi grubun ABD'deki üyelerinin çok sayıda adam öldürme ve saldırı planları ile bağlantılı olduğu belirtildi. Hücre şeklinde yapılandıkları, birbirleriyle internet üzerinden gizli bir şekilde iletişim kurdukları ve diğer ırklara karşı nefret çağrıları yaptıkları belirtildi.





Grubun Almanya'da oluşturduğu tehdide ilişkin olarak BKA, Nükleer Silah Birliği'nin Almanya'daki grubunun oluşturdurduğu tehlikenin "soyut olarak yüksek düzeyde” olduğuna dikkat çekti.





Almanya Nükleer Silah Birliği, 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Köln'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mülheim semtindeki posta kutularına attığı el ilanları ile Müslümanları tehdit etmişti.