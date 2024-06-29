Çevre Bakanlığı’ndan Zarrab’ın eniştesine özel imar planı çıktı

Bakanlık, özel mülkiyet kapsamındaki 236 hektarlık alanın 218 hektarlık kısmını mera vasfından çıkartarak kentsel gelişme bölgesi olarak düzenledi. 176 hektarlık kısmını konut ve ticaret alanı olarak planlandı. 4 bin 217 konutta 30 bin kişinin ikamet etmesi ön görüldü. Arazi maddi değeri çok düşük mera vasfındayken devasa bir kentsel gelişim alanına dönüşünce milyarlarca liralık rant değeri oluştu. 5 parselden oluşan arazi sahiplerinin İran, Azerbaycan ve Türkiye’de iş yapan NAB Holding’in patronu Behram Eromi’ye ait olduğu ortaya çıktı. Eromi, Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli.
İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAK
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rant projesinin iptali için dava açacaklarını belirterek tepkisini şöyle gösterdi: “Buraya birdenbire 30 bin nüfus getirilmesi ön görülüyor. Sonra diyecekler ki, buranın yolunu, alt yapısını, arıtmasını vesaire sen yap. Mera alanı örneği görülmemiş şekilde imara açılıyor. Yeşil alan için yer bırakmamışlar. Tamamıyla yanlış, çok kötü ve kişiye özel yapılmış planı mahkeme yoluyla iptali için çalışacağız.”
YÜZDE 73’Ü YAPILAŞMAYA AÇILDI
236 hektarlık alanın 218 hektarlık kısmı mera vasfından çıkartıldı, kentsel gelişme bölgesi olarak düzenledi. Meranın yüzde 73'ü yapılaşmaya açılmış oldu. Bu arada İranlı iş insanı Eromi’nin bir süredir bitişik parsellerdeki tarlaları da satın alarak toplamaya çalıştığı öğrenildi...
Şirketin olduğu tarihi yalıda 150 milyon lirası çalınmıştı
Eromi Ailesi’ne ait İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı iki hafta önce hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. Yalıdaki kasalarda bulunan yaklaşık 150 milyon lira değerinde dövizi çalınmış, polis şüphelileri kısa süre içinde yakalamıştı. Paranın bir kısmı ele geçirilirken, diğer kısmının bulunması için çalışma yapıldığı bildirilmişti. Öte yandan 2017’de Reza Zarrab odaklı casusluk soruşturması kapsamında NAB Holding’in Sarıyer’deki merkezine de operasyon yapılmış, Behram Eromi’nin kardeşi ve şirket ortağı Omid Mohagilegh Eromi’nin malvarlığı mercek altına alınmıştı.