Çevre Bakanlığı’ndan Zarrab’ın eniştesine özel imar planı çıktı









Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in turistik ilçesi Seferihisar’da yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı imara açtı. Bakanlık bunun için önce bölgeyi rezerv alan ilan ederek tüm yetkiyi üzerine aldı. Böylece belediyeyi saf dışı bırakan bakanlık, ilçenin gözde yerlerinden Kayalar mevkiindeki alanda imar planı değişikliği yaptı. Bakanlık, Seferihisar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne görüş sormadı.Bakanlık, özel mülkiyet kapsamındaki 236 hektarlık alanın 218 hektarlık kısmını mera vasfından çıkartarak kentsel gelişme bölgesi olarak düzenledi. 176 hektarlık kısmını konut ve ticaret alanı olarak planlandı. 4 bin 217 konutta 30 bin kişinin ikamet etmesi ön görüldü. Arazi maddi değeri çok düşük mera vasfındayken devasa bir kentsel gelişim alanına dönüşünce milyarlarca liralık rant değeri oluştu. 5 parselden oluşan arazi sahiplerinin İran, Azerbaycan ve Türkiye’de iş yapan NAB Holding’in patronu Behram Eromi’ye ait olduğu ortaya çıktı. Eromi, Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rant projesinin iptali için dava açacaklarını belirterek tepkisini şöyle gösterdi: “Buraya birdenbire 30 bin nüfus getirilmesi ön görülüyor. Sonra diyecekler ki, buranın yolunu, alt yapısını, arıtmasını vesaire sen yap. Mera alanı örneği görülmemiş şekilde imara açılıyor. Yeşil alan için yer bırakmamışlar. Tamamıyla yanlış, çok kötü ve kişiye özel yapılmış planı mahkeme yoluyla iptali için çalışacağız.”236 hektarlık alanın 218 hektarlık kısmı mera vasfından çıkartıldı, kentsel gelişme bölgesi olarak düzenledi. Meranın yüzde 73'ü yapılaşmaya açılmış oldu. Bu arada İranlı iş insanı Eromi’nin bir süredir bitişik parsellerdeki tarlaları da satın alarak toplamaya çalıştığı öğrenildi...Şirketin olduğu tarihi yalıda 150 milyon lirası çalınmıştıEromi Ailesi’ne ait İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı iki hafta önce hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. Yalıdaki kasalarda bulunan yaklaşık 150 milyon lira değerinde dövizi çalınmış, polis şüphelileri kısa süre içinde yakalamıştı. Paranın bir kısmı ele geçirilirken, diğer kısmının bulunması için çalışma yapıldığı bildirilmişti. Öte yandan 2017’de Reza Zarrab odaklı casusluk soruşturması kapsamında NAB Holding’in Sarıyer’deki merkezine de operasyon yapılmış, Behram Eromi’nin kardeşi ve şirket ortağı Omid Mohagilegh Eromi’nin malvarlığı mercek altına alınmıştı.