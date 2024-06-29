Elektrik zammı çarpacak

faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.





BirGün'de yer alan habere göre asgari ücrete yapılmayan zam elektriğe yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.EPDK yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle zam yapıldığı belirtildi. Açıklamada nihai elektrik perakende satışfiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsalElektriğe yapılan zam doğalgaz fiyatlarını da etkileyecek. Ancak Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), temmuz tarifesini açıklayarak zam olmayacağını duyurdu. Temmuz itibarıyla hem mesken hem de sanayi aboneleri için fiyatların sabit kaldığı belirtildi.Ancak, ağustos ayında doğal gaz fiyatlarına yüzde 20-22 arasında zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, 1 Ekim’den itibaren elektriğe ikinci bir zam yapılmasının konuşulduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, enerji maliyetlerindeki artışların tüketicilere yansıyacağını gösteriyor.Zamma partiler, örgütler, yurttaşlar sert tepki gösterdi. Zammın geri çekilmesini isteyen SOL Parti’den yapılan açıklamada, ‘‘Elektriğe yapılan yüzde 38 zam, toplumun geniş kesimlerini derin bir ekonomik sıkıntıya sürüklemek anlamına gelmektedir. Özelleştirilmiş, dışa bağımlı enerji politikalarınızın bedelini ödemeyeceğiz’’ denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘‘Bu zam enerji politikalarının tekellerin çıkarlarına hizmet ettiğini ve kamu yararının gözetilmediğini açıkça göstermektedir. Özelleştirilmiş, dışa bağımlı enerji politikalarınızın bedelini ödemeyeceğiz. Enerji temel bir insan hakkıdır. Enerji politikaları kamucu ve demokratik bir anlayışla üretimi, iletimi ve dağıtımı emekçi halkın yararına olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Halka yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük enerji hizmeti sunun. Zammı derhal geri çekin.”