Özel'in sözleri hareketlendirdi: CHP, erken seçim için kampanya başlatıyor

CHP kaynaklarına göre, CHP’nin gölge bakanları ile Kabine arasında yapılan görüşmeler sonrasında, CHP’yi “popülist söylemler” ile suçlayan yaklaşım, erken seçim gerekliliğini kaçınılmaz hale getirdi. Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha da arttığını belirten CHP yetkilileri, “Biz 'asgari ücretli geçinemiyor' diyoruz, onlar ise 'popülist söylemler bunlar' diyerek yanıt veriyorlar. Müzakerelerde sonuç alamadığımız her alanda sahada olacağız” şeklinde açıklamada bulundu.





Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca yurttaşın, hükümetin getirmeyi planladığı yeni vergilerle daha da yoksullaşacağını düşünen CHP yönetimi, “Krizin bedeli yine vatandaşa yüklenecek. İnsanlar kriz altında ezildikçe seçim talep edecek” ifadelerini kullandı. Erken seçim talebine yönelik ellerinde istatistiksel bir veri olmadığını belirten parti yönetimi, tematik mitinglerdeki atmosferin ve halkın sesinin ise “Seçim şart” dediğini aktardı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında başlayan görüşmelerin ardından, muhalefet ile iktidar arasında “yumuşama” diğer bir değişle “normalleşme” dönemi başlamıştı.Bu dönemde erken seçim tartışmaları rafa kalkmış olsa da medyanın, ekonomistlerin ve halkın gündeminde hep diri kaldı.AKP'nin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarak, "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı için 4 yıl, belediyeler için 5 yılımız var. Bu süreyi çok çok iyi değerlendirmemiz lazım" demiştiGeçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, erken seçimle ilgili “Ekonomi bu kadar kötüye giderken asgari ücrete zam yapmazsanız. Esnafı duymaz, para yok derken yandaşlar vergi ödemezse bıçak kemiğe dayanır. Değerlendirmem şudur; bence yıl tamamlanmaz. 1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. Ben erken seçim ister miyim? Gelecek ay olsun isterim” ifadelerini kullanmıştı.Özgür Özel’in bu sözleri sonrası kulislerde erken seçim tartışmaları alevlenmeye başladı.BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde alınan oyu seçmen profiline göre inceleyen CHP yönetimi, rotayı erken seçime kırdı. Ataması yapılmayan öğretmenler ile başlayan ve yarın Gebze’de sürdürülecek tematik mitinglerin seçim havasında geçmesinin planlandığı belirtildi.Yerel seçimler öncesinde seçmenlere, “İktidara sarı kart gösterin, erken seçim istemeyeceğiz” dediklerini hatırlatan parti yönetimi, “Bu doğrultuda hareket ettik. Erken seçim istemediğimiz yönündeki yorumlar bundan kaynaklanıyordu. Ancak şu anki durum, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.CHP İl Danışma Kurulu toplantılarında da erken seçimin ana gündem maddesi olduğu belirtildi. CHP örgütlerinin “Yarın seçim olacakmış gibi” çalıştığı ve il danışma kurullarının da halk odaklı politikalar ürettiği ifade edildi. CHP Genel Merkezi’nin erken seçim politikalarının parti tabanında tutarlı bulunduğu savunuldu.Haberde, CHP’de olası bir erken seçime ilişkin politika üretim sürecinin de hız kazandığı vurgulandı. "CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?" sorusunun yanıtlanacağı kampanya kapsamında, ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi temel alanlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının, “CHP’nin yol haritasını” anlatan çalışmalar yapacağı vurgulandı. Bu amaçla kampanya filmleri de hazırlanacak.