Cezaevinde adım adım öldürdüler

SEVİNÇ ÖZARSLAN | BOLD







Üç yıl kaldığı Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevinde pankreas kanserine yakalanan, yanlış teşhis ve tedavi sonucu 4. evre olana kadar tahliye edilmeyen emekli imam Ahmet Kaptan hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Kaptan’ın cenazesi, yıllarca görev yaptığı ve emekliye ayrıldığı Balıkesir Edremit’teki Hacı Bekir Efendi Camii’nden yarın kaldırılacak.





“11 AY O HALDE CEZAEVİNDE KALDI”





Bold Medya’ya konuşan eşi Hatice Kaptan, “Çok ilerlediği için bıraktılar. Yoksa bırakmazlardı. 11 ay orada o halde kaldı. 4. evreye gelmişti hastalığı. Kanser teşhisi konulduğunda doktor her yere yayıldığını söylemişti. Sancısı ağrısı olmadı. Ölürsem evimde öleyim derdi. 4 gündür hastanede yoğun bakımdaydı. Sebep olanların yanına kalmasın.” dedi.





Gülen Cemaati soruşturmaları kapsamında Mart 2018 tutuklanıp Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevine gönderilen Ahmet Kaptan, tanık ifadelerine dayanılarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kendisi ifade vermeye gittiği halde tutuklanan Kaptan’ın dosyası Yargıtay’daydı.





ÖNCE GASTRİT TEŞHİSİ KONULDU, ÜÇ AY YANLIŞ TEDAVİ YAPILDI





Ahmet Kaptan, geçen yıl yaz başında sağlık sorunları yaşamaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık hizmetleri aksadığı için ancak Kasım 2020’de hastaneye götürüldü.





Önce kronik gastrit teşhisi konulan Kaptan’ın iki abisi de mide kanseri tedavisi gördüğü için kanser olmasından şüphelenildi ama mide biyopsisi ise temiz çıktı. Tekrar cezaevine gönderilen Kaptan bu süre içinde çok zayıfladı. Üç ayda 22 kilo kaybetti. 75 kilodan 48 kiloya kadar düştü. Cezaevinde ayakta duramayacak, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geldi. 43 kişilik koğuşta yaşıyor, yemek yiyemiyor, sürekli istifra ediyor, koğuş sayımlarına görevlilerin yardımıyla inebiliyordu.





9 Mart 2021’de tekrar fenalaşınca Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kez pankreasından parça alınan Kaptan’a 4. evre pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tümör ciğerlerine kadar yayılmıştı. Doktor, eşi Hatice Kaptan’a “Maalesef çok geç.” dedi.





Mide biyopsisi yapıldığı dönemde eşine doğru dürüst bakılmadığını söyleyen Hatice Kaptan, geç teşhis konulduğu için eşinin tedavisinin de zorlaştığını söyledi. 20-25 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Kaptan iki aydır evindeydi.





Eşinin tahliyesi için Mart 2021’de savcılığa dilekçe veren Hatice Kaptan, son kapalı görüşte eşini görünce şok olduğunu Bold Medya’ya anlatmıştı:





“Görüşe gittim, şok oldum, kızım ağlamaktan perişan oldu, ben yanında ağlayamadım, dışarıda ağladım, kemikleri çıkmış, gözleri çukurlaşmış. Sesi çıkmıyor. Konuşacak takati yoktu. Bir şey yapamıyoruz. Oğlum savcılığa dilekçe verdi. Ben hastaneye gider- gelirsem yolda ölürüm, dedi. Durumu o derece kötü. Cezaevinde doğru dürüst yemek gelmiyormuş zaten. Bakılacak ki düzelsin… Evde bakılır hiç değilse, ev hapsi verseler. Orada kim bakacak. Geçen gün sayıma gelmişler, yataktan kalkamamış, görevliler kaldırmış. Namazı hiç bırakmayan adam namaz kılamıyorum, banyoya giremiyorum, ayakta duramıyorum, diyor.”





Ahmet Kaptan, gastrit teşhisi konulduktan sonra mide koruyucu, vitamin ve depresyon hapı kullanmaya başladı. Bir de şekeri çıktığı için şeker ilacı verildi. 26 Mart 2021’de tahliye edilene kadar hastalığının teşhisi ve tedavisi için bir şey yapılmadı.





11 Mart 2021’de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde rapor için çekilen fotoğrafı, cezaevinde onun ne hale geldiğini kanıtlıyor. Ahmet Kaptan, sağlık hizmetlerine ulaşamama, geç teşhis ve tedavi, cezaevi koşullarının hastalara uygun olmaması gibi nedenlerle birçok hak ihlaline uğradıktan sonra hayata veda etti.





Ahmet Kaptan, 26 Mart 2021’de tahliye edildikten sonra Balıkesir’de hastanede.





Ölümünden iki hafta önce evinde.







6 Haziran 2021’de vefat eden Ahmet Kaptan’ın ölümünden iki gün önce hastanede çekilen son fotoğrafı.







Eşi Hatice Kaptan ile bir görüş gününde.





