Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kansere yakalanan KHK’lı doktor vefat etti /22 Mayıs 2023 08:40

Cezaevinde kansere yakalanan KHK’lı doktor vefat etti

15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edildikten sonra cemaat soruşturması kapsamında 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde mide kanserine yakalanan uzman doktor Ahmet Rıza Özkan vefat etti.

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Kronos’ta yer alan habere göre, Ağrı Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak görev yapan Ahmet Rıza Özken 15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklandı. Trabzon Bahçecik Cezaevi’nde 3, Beşikdüzü Cezaevi’nde 2 yıl tutsak edilen Özkan bu süreçte cezaevinde mide kanserine yakalandı. 1 yıl önce cezaevinden tahliye edilen Özkan 42 yaşında vefat etti.

Özkan’ın cenazesi dün Sürmene Koyuncular Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından dualarla ebediyete uğurlandı.

Özkan’ın koğuş arkadaşı Ruşen Çolak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uzman Dr. Ahmet Riza kardeşimi Sürmene’de toprağa veriyorlar. Cenazene yetişemedim canım benim. Medreseyi Yusufiye’lerde bir hafız kardeşimiz bu fotoğrafı whatsupıma şimdi attı. Asrın zalim ve gaddarları gözünüz aydın. Topraklar sizleri kabul etmeyecek, haberiniz olsun.” dedi.


Ahmet Rıza Özkan, evli ve 6 yaşında bir kız babasıydı.
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