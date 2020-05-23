Samanyolu Haber /Medya / "Cezaevine para gönderdi" diye tutuklandı /23 Mayıs 2020 19:27

"Cezaevine para gönderdi" diye tutuklandı

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen gazeteci Rojhat Doğru, cezaevindeki arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ayhan Durağı’nda dün polis tarafından durdurulan gazeteci Rojhat Doğru, hakkında 2019’da İstanbul’da açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı.

Geceyi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçiren Doğru bugün Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınması için Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü.

İstanbul’da 2019 yılında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade eden gazeteci Rojhat Doğru, savcı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞINA PARA GÖNDERMEK SUÇ!

Doğru, SEGBİS üzerinden İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hâkimliği’ne ifade verdi. Hâkimlik “örgüt üyeliği” iddiasıyla gazeteci Doğru’nun tutuklanmasına karar verdi.

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014 Kobane olaylarında çektiği görüntülerden dolayı 4 ay Silivri Kapalı Cezaevi’nde kalan gazeteci Doğru hakkında cezaevinde bulunan arkadaşına 2 kez para gönderdiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Cezaevine para gönderdi" diye tutuklandı Sonraki Haber >>

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:18