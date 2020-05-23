"Cezaevine para gönderdi" diye tutuklandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ayhan Durağı’nda dün polis tarafından durdurulan gazeteci Rojhat Doğru, hakkında 2019’da İstanbul’da açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı.
Geceyi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçiren Doğru bugün Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınması için Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü.
İstanbul’da 2019 yılında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade eden gazeteci Rojhat Doğru, savcı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.
CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞINA PARA GÖNDERMEK SUÇ!
Doğru, SEGBİS üzerinden İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hâkimliği’ne ifade verdi. Hâkimlik “örgüt üyeliği” iddiasıyla gazeteci Doğru’nun tutuklanmasına karar verdi.
Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014 Kobane olaylarında çektiği görüntülerden dolayı 4 ay Silivri Kapalı Cezaevi’nde kalan gazeteci Doğru hakkında cezaevinde bulunan arkadaşına 2 kez para gönderdiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.