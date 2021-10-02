Cezaevlerinde mahpusların yüzde 91’i aşılandı: Açık görüş yasağı ne zaman kalkacak?

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutukluların yüzde 91’inin birinci doz aşıyı yaptırdığını, ikinci doz aşı yaptıranların ise yüzde 80 olduğunu açıkladı. Açıklamada, 14 Mart 2020’den bu yana 18 hükümlünün Kovid-19’dan vefat ettiği bildirildi.





Cezaevlerinde Mart 2020’den itibaren Kovid-19 pandemisi gerekçe gösterilerek açık görüş yaptırılmıyor. Mahpus yakınları 1,5 yıldır ailelerine sarılamıyor.





Adalet Bakanlığı, dün Kovid-19 pandemisi nedeniyle cezaevlerinde alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, aşılama oranlarına yer verilerek, “2021 yılı ekim ayında hükümlü ve tutuklulara her defasında 2 yakını ile 2 kez ziyaret yaptırılması kararı alınmıştır.” denildi. Bakanlığın açıklamasında, ziyaret hakkının açık mı kapalı görüş mü olacağına dair bir bilgi paylaşılmaması nedeniyle, görüşlerin kapalı yapılmaya devam edileceği şeklinde yorumlandı.









AÇIK GÖRÜŞ YASAĞININ İZAHI YOK

Avukat Levent Mazılıgüney, tutuklu ve hükümlülerin büyük çoğunluğunun aşılandığını belirterek, açık görüş yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi. Öteki Hareketi’nin sosyal medya hesabına açıklama yapan Mazılıgüney, şunları belirtti: “Hemen yanı başımızdaki İran pandemi koşulları nedeniyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakları devlete emanettir diyerek, yaşam haklarının korunması için onbinlerce tutukluyu serbest bıraktı. Zira tutukluluk bir tedbirdir. Tutuksuz yargılama esastır. İran gibi bir ülke bunu uygulamışken Türkiye infaz düzenlemesiyle gerçek suçluları dışarı bırakıp siyasi suç isnat edilenleri ise bırakmadı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin çok büyük çoğunluğu yüzde 90 oranında aşılanmış durumda. Aşı karşıtları bile herhangi bir tedbir alınmaksızın rahatlıkla miting yaparken, otobüsler, metrobüs tıklım tıklım doluyken, siyasi partiler her türlü toplantıyı yaparken cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle açık görüş yapamamalarının mantıklı bir izahı yoktur. Bu görüşmelere gerekli tedbirleri alarak sağlamak cezaevi idarecilerinin sorumluluğundadır. Aksi durum özel hayata saygı hakkının ihlali olacaktır.”





Adalet Bakanlığının açıklamasında, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 369 açık ceza infaz kurumundaki 88 bin 767 hükümlüye Kovid-19 izni verildiği ifade edildi.





851 KİŞİDE KOVİD TESPİT EDİLDİ

Cezaevlerinde koronavirüse yakalanan tutuklu ve hükümlülere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, 369 ceza infaz kurumundan 115’inde pozitif vakanın bulunduğu, 851 kişide Kovid-19’un tespit edildiği, hastanede tedavi altına alınan 70 hükümlü ve tutukludan birinin yoğun bakımda olduğu kaydedildi. 781 hükümlü ve tutuklunun tedavilerine cezaevinde devam edildiği, bu kişilerin herhangi bir semptomunun bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu savunuldu.





18 HÜKÜMLÜ KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ

Açıklamada, 18 hükümlünün Kovid-19’dan vefat ettiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:”Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü/tutukluların yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre, Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020’den bu yana hayatlarını kaybeden 27 hükümlü/tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 18 hükümlünün Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir.”