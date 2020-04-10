Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı /10 Nisan 2020 23:26

Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cezaevlerinde koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine cezaevlerinde alınan tedbirlerin 30 Nisan’a kadar uzatıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre alınan tedbirler şöyle sıralandı:

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, 

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, 

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, 

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri, 

5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, 

6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, 

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması, 

30 NİSAN’A KADAR ERTELENDİ

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.

Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek. 
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