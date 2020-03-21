Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinden kötü haber geldi: 'Dört mahkum yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı' /21 Mart 2020 10:02

Cezaevlerinden kötü haber geldi: 'Dört mahkum yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı'

Türkiye'de de gittikçe yayılmaya başlayan koronavirüs tehlikesinin cezaevlerinde sıçramaması için yapılan çağrılar devam ediyor.

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 Hak savunucuları, koronavirüs bulaşmadan infazların ertelenmesini, mahkumların tahliye edilmesini talep ederken, iktidarın siyasileri kapsamayacak bir koronavirüs affı üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. 

Çağrılar ve tartışmalar devam ederken, cezaevlerinden ilk kötü haber gelmeye başladı. Şakran 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde olan Eser Mor Sümbül ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde dört siyasi tutuklunun yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını iletti.

Sümbül, yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi:

“Bizler koronavirüsü olabileceğinden kaygı duyuyoruz. Salgın çıktığından beri temiz çarşaf ve yastık kılıfları almak istiyoruz ama bize hep kirli malzemeler veriliyor. Zaten pahalı olan hijyen malzemelerinin fiyatları da arttı. Cezaevi yönetimi bize ‘Paranız yoksa bir şey alamazsınız’ diyorlar. Ne koğuşlarda ne de diğer alanlarda hiçbir dezenfektan işlemi yapılmadı. Sonuç olarak arkadaşlarımız hastalandı. Kaygılıyız.”

Anne Sümbül bu iddialar üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’ne giderek duruma ilişkin başvuruda bulundu. Anne Sümbül, telefonda görüşme süresinin kısa olduğu olması nedeniyle hastaneye kaldırılanların isimlerini öğrenemediklerini belirtti.

İHD İzmir Şubesi yöneticilerinden Ahmet Çiçek ise, konuyu ilişkin cezaevi yönetimini arayıp sorduklarını belirterek, kendilerine “Böyle bir durum olmadı” denildiğini aktardı. 
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