Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li belediyeden asgari ücrete rekor zam /07 Aralık 2020 19:15

CHP’li belediyeden asgari ücrete rekor zam

Asgari ücret görüşmeleri sürerken CHP’li bir belediye asgari ücretle çalışan işçilerin maaşını 4 bin 500 TL’ye yükseltti.

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Konya’nın Tuzlukçu İlçe Belediyesi Başkanı CHP’li Nurettin Akbuğa “Emekçilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları gerekiyor” dedi.

Akbuğa, belediyede çalışan bütün işçilerin sendikalı olduklarını söyledi.CHP’li Akbuğa’nın açıklamaları şöyle:

“Belediyemiz bünyesinde sözleşmeli taşeron işçiler ile kadrolu işçiler sahada aynı işi yapmalarına rağmen maaş konusunda bir adaletsizlik yaşanıyordu. Asgari ücret ve zam belirleme toplantısına işçi temsilcileri, DİSK Genel-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mustafa Tamer'in katılımıyla gerçekleştirdik. İşçiler 300 lira zam bekliyorlardı ama biz taleplerin üzerine çıktık ve maaşları 4 bin 500 liraya yükselttik. 

Bununla birlikte bütün işçilerimiz sendikal haklarını elde ederken, aradaki gelir eşitsizliğinin de önüne geçtik. Biz belediyemiz bünyesinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki farkı kaldırdık ve herkesin eşit ücret almasının yolunu açtık. Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken emekçilerin insanca yaşayabileceği bir ücret almaları gerekiyor."
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