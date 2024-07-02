Belediye CHP’ye geçince kovulan 'AKP'li bankamatik memurları' devlete transfer oldu!

Ankara’da 13 ilçe, 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçti. Bu ilçelerden birisi de Şereflikoçhisar’dı.
CHP’li Mustafa Koçak, Şereflikoçhisar’da oyların yüzde 60’ını alarak belediye başkanı oldu.
İlçede seçimi kazandıktan sonra yapılan usulsüzlükleri anlatan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, AKP’li çok sayıda ismin seçim sürecinde işe alındığını, bu yolla maaş verildiğini söylemişti.
CHP'Lİ BAŞKAN İŞLERİNE SON VERDİ
Mustafa Koçak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
-Eski başkan Memiş Çelik, kendi adaylığını garantilemek için AKP kadın kollarından ve parti üyelerinden kişileri 4 aylığına işe alıyor. Temayül oylamasında kendisine oy çıkarmak için.
-Bu kişiler seçim sürecinde faaliyette bulunuyorlar.
Belediye başkanı Koçak, kamuoyunda ‘bankamatik memuru’ olarak da adlandırılan bu kişiler hakkında harekete geçti ve belediyedeki işlerine son verdi.
AKP yöneticisi bu kişiler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kaçar, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nda görevli İlkay Öztürk ve Sema Alıcı, belediyeden işten çıkarıldılar ama birkaç ay sonra kaymakamlık yazısıyla bu kez devlette işe alındı.
Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla ulusal program haline gelen Vefa programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli personel alımı yapılabiliyor.
Belediyeden çıkarılan AKP’li bu isimler, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yaşlı Evde Bakım programı kapsamında işe alındı.
AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kaçar
BAŞKAN ŞERH KOYDU
Kaymakamlık ve valilik oluruyla alınan karara CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve birkaç muhtar imza vermeyerek şerh koydu. Fakat mütevelli heyetindeki çoğunluğun imzasıyla AKP’de yönetici olan bu kişiler, belediyeden atıldıktan sonra devletin vakfında iş sahibi olmuş oldular.
ÇALIŞMADAN PARA KAZANACAKLAR
Hâlâ aktif olarak parti çalışması yapan bu kişiler, belediyede olduğu gibi vakfın çalışmalarına zaman ayırmaları neredeyse imkansız.
Özellikle Erdem Kaçar’ın, partinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı üzere, tüm vaktini parti çalışmalarına ayırdığı görülüyor. Bu da çalışmadan para kazanacakları iddialarını güçlendiriyor.