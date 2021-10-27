CHP’nin ‘kamuda çifte maaş kaldırılsın’ teklifini AKP ve MHP reddetti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın kamuda çoklu maaş uygulamasını sona erdirecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.





GÖREVLİLER SADECE ÇALIŞTIĞI YERDEN MAAŞ ALACAKTI

CHP Kütahya Milletvekili Kasap’ın vermiş olduğu kanun teklifi, memurların ve kamu görevlilerinin asli görevi hariç olmak üzere yönetim, denetim, kurul, organ üyeliği gibi görevler nedeniyle huzur hakkı veya başka adlarla ücret almasının önüne geçmeyi amaçlıyordu. Ayrıca bu teklif Türkiye Varlık Fonu’na devredilen tüm kurum ve kuruluşlar, şirketler, Türkiye Varlık Fonu kapsamında oluşturulan alt fon ve kurulan alt şirketler ve miktarı ne olursa olsun kamu payının olduğu tüm şirketler ve kooperatiflerde görevlendirilen memur ve kamu görevlilerini de kapsıyordu.





3’ER 5’ER MAAŞ ALMAK İNSAFSIZLIKTIR, VİCDANSIZLIKTIR

Meclis’te görüşülen kanun teklifinin gerekçesini açıklayan Kasap, “10 milyonun üzerinde işsizi olan, insanların çöpten rızık toplamaya çalıştığı, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, çocukların yatağa aç girdiği, hayat pahalılığının arttığı, insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çektiği, yoksulluğun alabildiğine yaygınlaştığı bir ortamda kamu görevlilerinin 3’er 5’er maaş almaları insafsızlıktır, vicdansızlıktır” diye konuştu.





NECİP FAZIL’IN ŞİİRİYLE AKP’LİLERE SESLENDİ

Meclis kürsüsünden AKP ve MHP sıralarına seslenen Kasap, milletvekillerine Necip Fazıl’ın dizelerini hatırlatarak, “Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa” dedi. Yapılan oylama sonucu kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek olan Kanun teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kasap, yaptığı değerlendirmede, “AKP ve MHP milletvekillerinin oylamada tutundukları tavırla bir kez daha milletin yanında olmadıklarını göstermişlerdir” dedi.





İŞTE KAMUDA BİRÇOK YERDEN MAAŞ ALAN AKP’LİLER

Fahrettin Altun (Borsa İstanbul), Ali Taha Koç (Türksat), Metin Kıratlı (Borsa İstanbul), Uğur Ünal (TDİ), Yunus Arıncı (VakıfBank, Borsa İstanbul), Arda Ermut (THY, Varlık Fonu), Mehmet Zahid Sobacı (BİK Yönetim Kurulu Başkanı), Maksut Serim (Halkbank), Sefer Turan (TTNET), Hamdi Kılıç (BİK), Fecir Alptekin (BİK), Saadet Oruç (BİK), Mehmet Akarca (BİK), Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (BİK), Ahmet Karayiğit (Kamu Görevlileri Etik Kurulu), Hasan Nuri Yaşar (YÖK); Yiğit Bulut (Türk Telekom), Meltem Taylan Aydın (Halkbank), Cemil Ragıp Ertem (VakıfBank), Gülnur Aybet (Ziraat Bankası), Asım Aykan (Etik Kurulu Üyesi).





ÇİFTE MAAŞ ALAN ERDOĞAN’IN DANIŞMANLARI

Eski milletvekili olup Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı da alan AKP’liler ise Mehmet Uçum, Seyit Sertçelik, Gülay Samancı, Rehe Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan, İsrafil Kışla ve Hamza Yerlikaya; bakan yardımcısı olan aile yakınları Fatma Varank, Ayşe Ergezen, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Hadi Tunç, Hadir Alpaslan olarak sıralanırken; bakan yardımcısı maaşı alan eski vekiller ise Fatih Metin, Zekeriya Birkan, Ahmet Koca, Halil Erdemir, Mehmet Ersoy, Suay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu olarak belirlendi. Büyükelçi maaşı alan eski bakan, milletvekilleri ve bürokratlar ise şunlar: Egemen Bağış, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan Koytak, Merve Kavakçı, Hasan Murat Mercan, Abdülkadir Emin Önen, Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Zekeriya Akçam.





BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN ESİ BAKANLAR VAR

Birden fazla maaş alan eski bakanlar ise Naci Ağbal (Vakıf Katılım), Faruk Çelik (Ziraat), Atilla Koç (Turkcell), Abdülkadir Aksu (VakıfBank), Mehmet Hilmi Güler (Turkcell, Belediye Başkanı), Köksal Toptan (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı) diye sıralandı. CHP’nin çalışmasında birden fazla maaş alan eski milletvekilleri ise Şahap Kavcıoğlu (VakıfBank), Sadık Yakut (VakıfBank), Halil Aydoğan (VakıfBank), İsmail Alptekin (VakıfBank), Mahmut Kaçar (Ziraat Bankası), Gülseren Topuz (Takasbank), Nureddin Nebati (Türk Telekom), Salim Dursun (Türk Telekom), Edibe Sözen (BİK, Rektör), Ziyaeddin Akbulut (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi).