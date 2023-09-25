Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de İstanbul'a ikinci aday belli oldu /25 Eylül 2023 16:50

CHP'de İstanbul'a ikinci aday belli oldu

CHP'de Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Canpolat adaylığını 27 Eylül Çarşamba günü ilan edeceğini duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8 Ekim'de yapılması beklenen İstanbul İl Kongresi'nde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.

ÇARŞAMBAYI İŞARET ETTİ
Canpolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?
1962 yılında Malatya- Doğanşehir ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini ve Lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul'da Turizm işkolunda Sendika temsilciliği görevinde bulundu. Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulundu.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Canpolat aynı zamanda altı kitap yazdı. Canpolat, Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde İl Başkanlığı’na seçilen Canpolat, evli ve bir çocuk babası.
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