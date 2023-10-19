CHP'de yumruk yumruğa kavga iddiası: İki vekil bir birine girdi

Kurultay tarihi yaklaştıkça gerilimin tırmandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir skandal iddiası daha ortaya atıldı.







Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından, “CHP’li Mahmut Tanal, grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı” diye yazdı. Mahmut Tanal’dan söz konusu iddiaya ilişkin açıklama gecikmedi. Tanal “tartışma ve gerilim yaşanmıştır” iddiasına bulundu.





Sancar sosyal medya hesabından şunları kaydetti:





“CHP’li Mahmut Tanal, grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı. CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti. İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP’den bazı isimler ve Başarır ‘Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder’ diyerek itiraz etti. WhatsApp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır’ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.”





MAHMUT TANAL'DAN YALANLAMA

Söz konusu iddiayı yalanlayan Tanal da sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:





“Sayın Altan Sancar, sosyal medya hesabınızdan yer verdiğiniz iddialara ilişkin açıklamam şudur: Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır. Paylaşımınızda yer alan ‘Ali Mahir Başarır’ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım’ iddiası, külliyen yalandır! Ali Mahir Başarır’ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır’ın ailesidir. Her bir CHP’linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz. Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP Milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez.”



