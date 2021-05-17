Samanyolu Haber /Politika / CHP'den yeni anayasa açıklaması /17 Mayıs 2021 21:52

CHP'den yeni anayasa açıklaması

Bir süredir gündeme olan yeni anayasa konusuyla ilgili olarak konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yeni Anayasa çalışmalarımız tamamlandı. Bugün tartıştık. İYİ Parti Meclisi'nde de ele alınacak" ifadelerini kullandı.

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Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasında salgında mağdur olan vatandaşlardan 'helallik' isteyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Milletimiz hesaplaşmak için sandığı bekliyor" sözleriyle yanıt verdi.  

CHP Sözcüsü Öztrak, “Bugün toplantımızda, vatandaşlarımızı ezen ekonomik krizi, derinleşen devlet krizini, yönetilemeyen sağlık krizini, bunların iç içe geçmesiyle ortaya çıkan buhranı değerlendirdik. Bu buhrandan yurttaşlarımızı salimen çıkarmanın yollarını konuştuk" bilgisini paylaştı.

Faik Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

YENİ ANAYASA 

Yeni Anayasa çalışmalarımız tamamlandı. Bugün tartıştık. İYİ Parti Meclisi'nde de ele alınacak. Tüm muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde anayasa çalışmalarını yürütmesi son derece değerlidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii ki biz de anayasa değişikliği ile ilgili sistem değişikliği ile ilgili görüşlerimizi açıklayacağız.

KILIÇDAROĞLU ORTAK CUMHURBAŞKAI ADAYI OLACAK MI?

Her şeyden önce bizim Millet ittifakı adına konuşmamız doğru olmaz. Sayın Genel Başkanımız kendi görüşlerini paylaşmıştır. Millet İttifakı liderlerinin yönetimde yer almasının milletimizin güvenini artıracağını söylemiş ve temenni de bulunmuştur. Bu sayın Genel Başkanımızın bir temennisidir. 

HDP'YE BAKANLIK VERİLECEK Mİ?

Öztrak ayrıca, gazetecilerin sorularına da yanıtladı. Bir gazetecinin olası Millet İttifakı iktidarında HDP’ye bakanlık verilip verilmeyeceği yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Öztrak, “Millet İttifakı’nın ortakları bellidir. HDP, Millet İttifakı’nın ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuyu gündeme getirmenin hiçbir anlamı yoktur” yanıtını verdi.
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