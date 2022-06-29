Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti /29 Haziran 2022 14:40

CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti

Eski eşinin yayınladığı ses kaydı nedeniyle gündeme gelen CHP'li Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun İstifa etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, yaklaşık üç ay önce ayrıldığı Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı paylaşılmıştı. 


Telefon konuşmasında, Erdoğdu’nun yakın zamanda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ve CHP Parti Meclisi hakkında kullandığı ifadeler gündem olmuştu. Twitter'dan açtığı hesapla görüşmeyi yayınlayan Özge Erdoğdu bu kaydı 3,5 ay önce aldığını ifade etmişti.

TUBA TORUN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Tuba Torun, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Erdoğdu, Torun’dan özür dileyen bir paylaşımda bulunarak, “Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” ifadelerine yer vermişti.

CHP: EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ
Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesi kaydının sosyal medyada paylaşılmasıyla ile ilgili açıklama yapmıştı. Öztrak konuya ilişkin bir soru üzerine "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA ETTİLER
Yaşananların ardından, Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, CHP'den istifa etti.

Partiden yapılan açıklama, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."
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