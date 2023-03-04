Samanyolu Haber /Politika / 'CHP'li başkanlar İYİ Parti'ye gidiyor' iddiası yalanlandı /04 Mart 2023 13:04

'CHP'li başkanlar İYİ Parti'ye gidiyor' iddiası yalanlandı

İYİ Parti'nin altılı masadan kalkmasının ardından CHP'li 10 belediye başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le Ankara'da bir araya geleceği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin CHP'den açıklama geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada sert ifadelerle hedef aldığı altılı masadan kalkmasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı İYİ Parti ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Görüşmenin saati hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den İYİ Parti'ye gidileceği yönündeki iddalara ilişkin açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne herhangi bir ziyareti planlamadıkları belirtildi.
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