'CHP'li başkanlar İYİ Parti'ye gidiyor' iddiası yalanlandı

CHP'DEN AÇIKLAMA





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada sert ifadelerle hedef aldığı altılı masadan kalkmasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı İYİ Parti ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Görüşmenin saati hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı.CHP'den İYİ Parti'ye gidileceği yönündeki iddalara ilişkin açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne herhangi bir ziyareti planlamadıkları belirtildi.