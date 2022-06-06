Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li isimden müzik kısıtlamasına dava /06 Haziran 2022 20:27

CHP'li isimden müzik kısıtlamasına dava

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin gece 1'den sonrası için uygulanan müzik kısıtlamasının kaldırılması için dava açtığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan ve Damla Kırmızıtaş imzası taşıyan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge ile gece 01.00’den sonra getirilen müzik yasağına karşı Danıştayda dava açtı. İktidarın niyetinin pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahale olduğunu söyleyen İlgezdi, “Anayasa’mızın 64. maddesine aykırı hareket ediyorlar. Sanat faaliyetlerini desteklemek yerine engelliyorlar. Sanatçılarımızı korumak yerine konserlerini yasaklıyor, ahlaksızlıkla suçluyorlar. Bu zihniyet yüzünden kültür ve sanat dünyamız 2 yıldır kan ağlıyor” dedi.

Müzik yasağına ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştayda dava açan İlgezdi, “Pandemi ile mücadele bahanesiyle bu ülkenin seküler yaşam tarzına bir saldırı gerçekleştirildiği aşikardır. Tüm mekanlarda HES kodu uygulaması kalktı, yüz yüze eğitime geçildi, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla tüm koltuklar satışa sunuldu, açık alanların yanı sıra kapalı mekanlarda dahi maske uygulaması kalktı. Virüsle ilgili aklınıza gelen bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Nasıl bir virüs ki müzikle, notayla yayılıyor? Virüsün yayılmasında nasıl bir değişiklik oldu da müzik yasağının saatleriyle oynanarak saat 22.00’den 24.00’e şimdi ise 01.00’e çekildi?” diye sordu.
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