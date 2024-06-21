Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Salıcı: Dünyanın en pahalı pulu Türkiye'de keşfedildi /21 Haziran 2024 08:55

CHP'li Salıcı: Dünyanın en pahalı pulu Türkiye'de keşfedildi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de planlanan yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye çıkarılma planına tepki göstererek vergiyi "Deli Dumrul vergisi" olarak nitelendirdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de planlanan yurt dışı çıkış harcının artışına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mevcut 150 TL olan harcın 3 bin TL'ye çıkarılma planına ilişkin açıklamasında Salıcı, vergiyi "Deli Dumrul vergisi" benzetmesiyle eleştirdi.

Salıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Pasaport için harç ödüyorsak, uçak bileti alırken vergi ödüyorsak, havalimanında niye bir daha yurt dışı çıkış harcı ödüyoruz? Bu harcı 150 liradan 3 bin liraya çıkaracaklarmış. Pul bu, pul. Bir pula 3 bin lira fiyat çekiyor iktidar. Dünyanın neresinde görülmüş bu vergi?" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil, önerilen zammın aslında yüksek gösterilip, daha sonra bin 500 TL'ye indirilmesinin planlandığını ve bunu da iktidarın bir manevrası olduğunu söyledi.

Ayrıca, Salıcı seyahat özgürlüğünün sadece zenginlere ait olmadığını, herkesin bu hakkı olduğunu vurgulayarak, vergi cambazlarına seslenip bu verginin tamamen kaldırılması ve gençlerden pasaport ücreti alınmaması çağrısında bulundu.
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