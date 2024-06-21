‘Mükellef hesap kartı’ geliyor: Maliye, lüks yaşayıp gelirini gizleyenler için harekete geçti

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; lüks harcamalarını açıklayamayanlar hakkında vergi incelemesinin de başlatılması bekleniyor. Farkın ortaya çıkarılmasında kullanılmak için de ‘mükellef hesap kartı’ oluşturulacak. “Nereden Buldun” yasası Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit tarafından çıkarılmış, AKP ise iktidara gelir gelmez 2003’te bu yasayı yürürlükten kaldırmıştı.





Uyumsuzluk sonucu oluşan fark vergi konusu olmakla birlikte mali suçlarla mücadele birimlerinin ilgi alanına da dahil ediliyor. Taslak düzenlemeye göre, risk analizi sonucu gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden Özel Gider Bildirimi istenecek ve aradaki farkın izah edilememesi durumunda ilgili hakkında vergi incelemesi yapılabilecek. İzah edilemeyen fark tutarlar arızi kazanç kabul edilerek Gelir Vergisi tarh edilecek.





Maliye, geliri ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark olan, lüks yaşayıp gelirini gizleyenlerden açıklama isteyecek. Kaynağı açıklanamayan gelirden de vergi alınacak.İktidarın üzerinde çalıştığı vergi reformu paketinden sürpriz çıktı. Taslağa göre, gelirini düşük gösterip lüks içinde yaşayanlardan Maliye’ye çağrılarak, izahat istenecek. Maliye’nin yapacağı risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden "Özel Gider (Harcama) Bildirimi" istenecek. Aradaki farkı izah edemeyenler, bu farkın vergisini ödeyecek.Yasalaşması halinde hayatımıza girecek olan Özel Gider (Harcama) Bildirimi uygulamasında ABD, İtalya ve Batı Avustralya örnekleri incelendi. Bu ülkelerde servet, harcama, gider düzeylerinin gelir düzeyi ile uyumsuz olduğu durumlarda mükellefler izaha davet ediliyor.Düzenlemenin, mükelleflerin harcama ve gelirlerinin görülebilmesini sağlayan "mükellef hesap kartı" ile yürütülmesi bekleniyor. Bu maddenin 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ocak 2025’te yürürlüğe konulması öngörülüyor.Düzenleme yasalaştığında Maliye’nin radarına giren mükelleflerin lüks gayrimenkul ve taşıt alımı, yüksek kira ve aidat ödemeleri, çocuğuna yaptığı pahalı eğitim harcamaları ortaya konulup geliriyle bu harcamaları nasıl yaptığı sorulacak.