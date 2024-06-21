Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu



SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık