CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, nerelere verildiği ve kimlere yapıldığı belli olmayan 1,5 milyon doz Pfizer aşısı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Emir, yarın yapılacak AKP kongresini işaret ederek, “İlk defa, yarın yapılacak AKP kurultayında katılımcılardan koronavirüs testi istenmediğini öğrendik. Bu rahatlığın sebebi ne olabilir? Yoksa 1,5 milyon kayıp Pfizer aşısı AKP kurultayına katılacak mutlu azınlığa mı uygulandı?” diye sordu.







CHP Ankara Milletvekili Emir, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye gönderdiğini söylediği 1,5 milyon doz Pfizer aşısı hakkında Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. Yarınki AKP kurultayında ilk kez ‘test yaptırma zorunluluğu’ getirilmediğini söyleyen ve bu 1,5 milyon doz Pfizer aşısına dikkat çeken Emir, “AKP, Tayyip Erdoğan’ın katıldığı her toplantıda her türlü önlemi alan, herkese zorunlu covid testi yaptıran bir parti. Ama bu sefer yaptırmıyor. Acaba katılımcılar zaten aşı oldular mı, el altından aşılar yapılıyor mu?” diye sordu.





"BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMALI"







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Emir, iddialarla ilgili şöyle konuştu:





“AKP’nin lebalep kongreler yapmasına alıştık ve kongreler öncesinde mutlaka herkese covid testi yapılıyordu. Ama ilk defa, yarın yapılacak AKP kurultayında katılımcılardan Covid testi istenmediğini öğrendik. Bu rahatlığın sebebi ne olabilir? Kongre katılımcılarının ve AKP yöneticilerinin bu rahatlığının nedenini düşündüğümüzde acaba hiç haber alamadığımız, defalarca sorduğumuz ama bir türlü öğrenemediğimiz 1,5 milyon doz Pfizer aşısı ‘bu mutlu azınlığa uygulanmaya başladı mı’ diye sormadan edemiyoruz. Çünkü AKP, Tayyip Erdoğan’ın katıldığı her toplantıda her türlü önlemi alan, herkese zorunlu covid testi yaptıran bir parti. Ama bu sefer yaptırmıyor. Acaba katılımcılar zaten aşı oldular mı, el altından aşılar yapılıyor mu, bu soruların cevabını ivedilikle bekliyoruz ve özellikle Sağlık Bakanı’nın, Avrupa Birliği’nin ‘Ben ihraç ettim’ dediği 1,5 milyon doz Pfizer aşısının gelip gelmediğini, kullanılıp kullanılmadığını mutlaka açıklaması gerekiyor.”