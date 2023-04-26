Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye 'Apo' komplosu: "Apo'yu çıkartacağız" yazılı sahte broşür bastırdılar /26 Nisan 2023 08:45

CHP'ye 'Apo' komplosu: "Apo'yu çıkartacağız" yazılı sahte broşür bastırdılar

“İktidar olduğumuzda Apo‘yu çıkartacağız” ifadesine yer verilen sahte CHP bröşürü bastırıldığını duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, olaya ilişkin yargı süreci başlatacağını açıkladı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki bir matbaada “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” ifadesine yer verilen sahte CHP broşürü ve sticker bastırıldığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, “Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle.

Yer Sultanbeyli’de bir matbaa…

CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” diyerek sözde parti broşürü, sticker bastırmışlar.

Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar.

Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim.

CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…”



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