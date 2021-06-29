Çiftçiye 180 bin liralık genel müdür!

Tarım Kredi Kooperatifleri 3 yıldır hukuksuz bir şekilde yönetilirken, kuruma mevzuatlara aykırı bir şekilde atanan Genel Müdür, bu süre içinde deyim yerinde ise büyük bir servet elde etti. Çiftçinin sermayesi ile işletilen bir kurumda görev yapmasına rağmen aylık gelirini bir türlü açıklayamayan Genel Müdür Poyraz’ın, buradaki çekincesinin nedeni ortaya çıktı.





Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aylık ortalama 50 bin lira maaş alan Poyraz, 3 ayda bir ikramiye, yılda 2 ile 3 maaş tutarında teşvik primi, GÜBRETAŞ ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan aylık 12’şer bin lira huzur hakkı ücreti alıyor.





İRAN’DAKİ ŞİRKETTEN AYLIK 7 BİN AVRO HUZUR HAKKI ÜCRETİ!

ANCAK Poyraz’ın asıl huzur hakkı ücretini GÜBRETAŞ’ın İran’da ortağı olduğu RAZİ şirketinden aldığı ortaya çıktı. RAZİ’den aylık 7 bin avro huzur hakkı ücreti alan Poyraz’ın aylık geliri milletvekili emekli maaşıyla birlikte 180 bin lirayı buluyor. Bu gelire yolluk, harcırah ve harcama kartları dahil değil.





Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri, 3 yıldan beri “hukuksuz” bir genel müdür tarafından idare ediliyor. Millî Gazete, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne mevzuatlara aykırı bir şekilde yapılan genel müdür atamasını, 1,5 yıl önce belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, bu skandal atama ile ilgili hiçbir işlem yapılmayarak üstü örtüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Kredi Kooperatifleri’nde denetim yetkisi bulunmasına rağmen, bakanlığın denetçisi hukuksuz atamayla ilgili hiçbir inceleme dahi yapamadı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın Tarım Kredi Kooperatifleri’ne mevzuatlara aykırı bir şekilde atandığı belgeleriyle sabit iken, bu konuda kurum ve kuralların devre dışı bırakılması, “Kimler tarafından korunuyor?” sorusunu gündeme getirirken, 1 milyon 100 bin ortağı olan Türkiye’nin en köklü çiftçi kuruluşunun 3 yıldır hukuksuz bir kişi tarafından yönetilmesi tarihe büyük bir skandal olarak geçti bile.





6 MİLYAR DOLARLIK ALTIN REZERVİ HUKUKSUZ GENEL MÜDÜRE TESLİM

Hukukçular, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 3 yıldır yapılan bütün işlemlerin hukuksuzluğuna dikkat çekerken, kurumun nasıl bir felakete sürüklendiğini göstermek için GÜBRETAŞ’ın 6 milyar dolarlık altın rezervini örnek gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki görevinden dolayı GÜBRETAŞ’ta da yönetim kurulu başkanlığı yapan Fahrettin Poyraz’ın altın rezervi ile ilgili attığı bütün imzaların tartışmalı olduğuna dikkat çekiliyor.





SAVCILIK BİLE “HUKUKSUZ ATAMA YOK” DİYEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Kredi’de yaşanan hukuksuzlukla ilgili hiçbir inceleme ve soruşturma yaptırmazken, Tarım Kredi ortaklarından Polatlılı çiftçi Nihat Babaözü, Tarım Kredi’deki hukuksuzlukla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Poyraz’ın hukuksuz atamasıyla ilgili yapılan suç duyurusunda, savcılık takipsizlik kararı verirken, savcılığın takipsizlik kararını esasa girmeden vermesi dikkat çekti. Hukukçular, savcılığın esasa girmeden karar vermesinin çiftçi ortağının haklılığını gösterirken elini de kuvvetlendiren bir karar olduğuna işaret ederken, çiftçi ortağı savcılığın kararına itiraz etti.





POYRAZ, MİLLÎ GAZETE İLE İLGİLİ GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR

Poyraz’ın, kendisinin mevzuatlara aykırı atandığına yönelik Millî Gazete tarafından yapılan haberlere karşı açtığı bütün davaları kazandığını iddia ederek, gerçekleri çarpıtması da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında tamamen kurum mevzuatına dayanarak yaptığımız “1 milyon 100 bin çiftçiye hukuksuz atama!” başlıklı manşet haberimizin içeriğiyle ilgili gazete ve haberi yapan muhabirimizle ilgili suç duyurusunda dahi bulunamayan Poyraz’ın, belli hakimlikler üzerinden aldırdığı toplu erişim engeli ve tekzip kararları ile kendisinin hukuksuz atanmasıyla ilgili skandalın üstünü örtmeye çalışması manidar karşılanıyor.





HUKUKSUZ GENEL MÜDÜRÜN AYLIK GELİRİ 180 BİN LİRAYI BULUYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 3 yıldır kurum mevzuatlarına aykırı bir şekilde görev yapan Poyraz’ın, bu süre içinde büyük bir servet elde ettiği görülüyor. Çiftçinin sermayesi ile işletilen bir kurumda görev yapmasına rağmen aylık gelirini bir türlü açıklayamayan Poyraz’ın buradaki çekincesi de ortaya çıkmış oldu. Alınan bilgilere göre aylık ortalama 50 bin lira maaş alan Poyraz, 3 ayda bir de maaş tutarında ikramiye alıyor. 4 ikramiyenin dışında yılda 2 ile 3 maaş tutarında teşvik primi alan Poyraz, GÜBRETAŞ ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan da aylık 12’şer bin lira huzur hakkı ücreti alıyor. Bütün bu gelirlerinin yanında GÜBRETAŞ’ın İran’da yüzde 48 ortağı olduğu RAZİ’nin de Yönetim Kurulu başkanlığını Poyraz’ın aylık 7 bin avro da buradan huzur hakkı ücreti aldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda milletvekili emekli maaşı alan Poyraz’ın aylık geliri, yolluk, harcırah ve harcama kartları hariç 180 bin lirayı buluyor.





RAZİ VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINI AÇIKLAMADI

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde aldığı huzur hakkı ücretleriyle ilgili açıklama yapan Poyraz, sadece GÜBRETAŞ’tan huzur hakkı ücreti aldığını söylemişti. Buna da kurum mevzuatını gerekçe göstermişti. Ancak Poyraz’ın kurum mevzuatına girmeyen Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile RAZİ’den aldığı huzur hakkı ücretlerini açıklamayarak kamuoyundan gizlemesi dikkat çekmişti.





SERMAYENİN ASIL SAHİBİ ÇİFTÇİYE TEK KURUŞ KÂR PAYI DAĞITILMIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, hukuksuz genel müdür 3 yılda aldığı yüksek maaş, ikramiye, teşvik primleri ve huzur hakkı ücretleri ile tam bir servet elde ederken, sermayenin asıl sahibi olan çiftçi ortaklara ise bir kuruş bile kâr payının ödenmemesi, Tarım Kredi’de sistemin kime hizmet ettiğini acı bir şekilde gözler önüne seriyor.





SERMAYENİN ASIL SAHİBİ ÇİFTÇİ AMA SİSTEM ÇİFTÇİYE ÇALIŞMIYOR

Tarım Kredi’de genel müdür, 3 yılda çiftçinin sermayesi üzerinden büyük bir servet elde ederken, sermayenin asıl sahibi çiftçi ortaklara ise hiçbir şekilde kâr payı dahi dağıtılmaması, Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşunda sistemin kimlere hizmet ettiğini acı bir şekilde ortaya koyuyor.