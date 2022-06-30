Çifte standartın böylesi: AKP'li yöneticiler Bylock listesinde çıktı ama...

Yargıtay’da görevli eski bir hakimin “Bylock kullanmamı makamında Bekir Bozdağ istedi” ifadesinden sonra tahliye olması Ak Parti içerisindeki Bylock kullanıcılarını gündeme getirmişti. Tr724’ün haberine göre, iktidar partisinin Ankara’daki büyük bir ilçesinin Kadın Kolları Başkanı ile İlçe Başkanı’nın telefonunda Bylock programı çıktı. Genel merkezde yapılan değerlendirmelerin ardından Kadın Kolları Başkanı H.A. ve İlçe Başkanı M.K., apar topar görevinden alındı. Hizmet Hareketi mensuplarına yapılan gözaltı ve tutuklama işlemi uygulanmadı. İki partili genel merkezin talimatı ile ilçe belediyesinde idari bir göreve getirildi.







15 Temmuz sonrasında Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik adeta soykırım uygulanıyor. Darbenin ertesinde önce asker, polis, hakim ve savcılar ardından da sivil vatandaşlar “terör” suçlamasıyla gözaltına alındı. On binlerce kişi, darbeyle alakası olmamasına rağmen yıllarca cezaevlerinde tutuklu kaldı. Darbeyle irtibatlı askerlerin tutukluluklarına hükümeti yıkma iddiası gerekçe gösterilirken, öğretmen, gazeteci, ev hanımı, iş insanı on binler, Bylock kullanıcı olmak, bankaya para yatırmak, sohbete katılmak gibi ipe sapa gelmez gerekçelerle yıllarca yokluğa mahkum edildi. Ancak aynı deliller iktidara yakın partililer için uygulanmadı.





BYLOCK KULLANMADIK DEDİLER, İÇERİKLE GİTTİLER

Bunun son örneği Ankara’da yaşandı. Habere göre istihbarat birimleri yaptıkları incelemelerde AKP'nin bir ilçesinde görevli iki yöneticinin, telefonlarına Bylock programı indirdiklerini ve kullandıklarını tespit etti. Bunun üzerine İlçe Başkanı M.K. ve Kadın Kolları Başkanı H.A.’nın kullanım bilgileri genel merkezle paylaşıldı. Genel Merkez yetkilileri bu olayın deşifre olmaması için büyük bir özen gösterdi. Söz konusu program indiren iki yönetici, acil olarak genel merkeze davet edildi. Partinin teşkilatlarından sorumlu yöneticilerinden birisi, iki yetkiliye programı kullanıp kullanmadığını sordu. İlçe Başkanı M.K. söz konusu programın indirildiği hattın kardeşi tarafından kullanıldığı, kendisinin kullanmadığını iddia etti. Kadın Kolları Başkanı H.A, ise programı merak ettiği için indirdiğini ancak kullanmadığını öne sürdü. Genel merkez yetkileri, istihbarat birimlerinden gelen içerik ve kullanım bilgilerini ilçe yöneticileriyle paylaştı. Bunun üzerine iki kişiden de acilen yazılı bir açıklama yaparak istifalarını vermeleri istendi. Kendilerinin de ilçe belediyesinde idari göreve getirilecekleri sözü verildi. Bylock kullandıklarına ilişkin bilgiyi kimseyle paylaşmamaları istendi.





Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İlçe Başkanı M.K’yi şüpheli olarak ifadeye çağırması gerçeği ortaya çıkardı. M.K., savcılıkta da Bylock programını kardeşinin kullandığını, kendisinin olaydan haberdar olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine savcılık takipsizlik kararı verirken, M.K’nın kardeşiyle ilgili bir işlemin yapılmadığı öğrenildi.





İHRAÇ HAKİM DE BOZDAĞ’I İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan 15 Temmuz sonrasında Bylock kullandığı gerekçesiyle ‘terör örgütü üyesi’ iddiasıyla Ankara’da tutuklanan Yargıtay’da görevli bir hakim de mevcut Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı işaret etmişti. Ankara Savcılığınca, SEGBİS aracılığıyla ifadesine başvurulan ihraç hakim, Bylock kullanıcı olduğunu kabul etmişti. İfadesinde de şu bilgilere yer vermişti: “Programın telefona indirildiği tarihte, Adalet Bakanı Bozdağ, özel kalemi aracılığıyla beni aradı. Bakanın talebi üzerine makamına gittim. Yanında Müsteşar Birol Erdem de vardı. Kısa süreli bir sohbetin ardından Bozdağ, bana dönerek, ‘telefonuna şu programı indir’ şeklinde bir talepte bulundu. Ben de belirtilen Bylock programını Bakanın makamında indirdim. Aynı programla hem Bozdağ hem de Birol Erdem ile defalarca görüştüm.” Bunun üzerine Yargıtay hakimi tahliye edilerek serbest bırakılmıştı.

