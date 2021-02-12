Samanyolu Haber /Dünya / Çin, BBC World News'in yayınlarını durduruyor /12 Şubat 2021 00:36

Çin, BBC World News'in yayınlarını durduruyor

BBC World News kanalının Çin'deki yayınlarını sürdürebilmesi için bir yıllık yaptığı izin başvurusunun kabul edilmediği belirtildi. Kanal daha önce Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu gözaltı kamplarında, kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteren mülakatlara yer vermişti.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Çin, BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasına artık izin verilmeyeceğini açıkladı. BBC'nin Çin'de bir yıl daha yayın yapmaya yönelik başvurusu kabul edilmedi.

Çin Devlet Film, TV ve Radyo İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, "ciddi içerik ihlalleri"nden söz edildi, BBC'nin tarafsızlık ilkesini de ihlal ettiği iddia edildi.

Açıklamada BBC'nin "haberleri doğru ve adil şekilde vermediği" öne sürüldü, ülkede yayın yapan kuruluşların "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemeleri" gerektiği de hatırlatıldı.

BBC ise yaptığı açıklamada Çin'in kararının "hayal kırıklığı" meydana getirdiğini belirtti.

Açıklamada, "Çinli yetkililerin bu yönde adım atmaya karar vermeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı. BBC dünyanın en güvenilir uluslararası yayın kuruluşudur ve dünyanın her tarafından haberlere, adil ve tarafsız bir şekilde, kimseden korkmadan veya kimseyi kollamadan yer vermektedir" denildi.

Çin, BBC'nin, koronavirüs salgını ve Uygur Türklerine yönelik uygulamalara dair haberlerini eleştiriyor.

BBC, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu gözaltı kamplarında, kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteren mülakatlara yer vermişti.

Çinli yetkililer ise kamplara ilişkin iddiaları redderek, bunların "yeniden eğitim" ve meslek edindirme amaçlı olduğunu söylüyor.

BBC World News, dünya çapında İngilizce yayın yapan bir televizyon kanalı ve reklam gelirleriyle finanse ediliyor.

Kanal, Çin'de zaten sadece bazı otellerde ve diplomatik temsilciliklerde seyredilebiliyordu.

Çin'de BBC'nin internet sitesine ve cep telefonu uygulamasına ise erişilemiyor.

Hong Kong gerilimi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in kararını "medya özgürlüğünü engelleyen kabul edilmez bir adım" olarak nitelendirdi.

Çin ile İngiltere arasındaki ilişkiler son aylarda özellikle Hong Kong'daki gelişmeler nedeniyle gergindi.

Hong Kong'da, Çin'in yeni güvenlik yasasına karşı protestolar düzenlenmişti. Yasa, Çin'in güvenliğine tehdit olarak değerlendirilen suçları işleyenlerin Çin'e iadesini öngrüyor.

İngiltere ise Ocak ayında, 5,4 milyon Hong Kongluya ülkede yaşama izni vermişti.
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