Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait çok iyi korunmuş dinozor embriyosu bulundu /22 Aralık 2021 10:13

Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait çok iyi korunmuş dinozor embriyosu bulundu

Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait yumurtadan çıkmak üzere olan çok iyi korunmuş bir dinozor embriyosu keşfedildi.

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Çin'in güneyindeki Ganzhou'da dişsiz Oviraptorosaur türü dinozora ait bir yumurta kalıntısı bulundu. Yumurtadan çıkmak üzere olan dinozor embriyosunun çok iyi şekilde korunduğu kaydedildi.


Birmingham Üniversitesi araştırmacılarından Fion Waisum Ma, "Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri" diyerek keşfin önemini anlattı.

Keşfi yapan bilim insanları, embriyoda başın vücudun altına doğru ve ayakların da onu kavrayacak şekilde kıvrıldığını belirterek bu durumun dinozorlarda daha önce görülmediğini kaydetti.



Bu duruş şeklinin yumurtayı kırmak için pozisyon alan kuşlara benzediği belirtildi.

Araştırmacı Ma, "Bu günümüz kuşlarındaki duruş şeklinin dinozor atalarından geldiğini gösteriyor" dedi.

'Yumurta hırsızı kertenkeleleri' anlamına gelen Oviraptorosaurlar Asya ve Kuzey Amerika'da yaşamışlardı.
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