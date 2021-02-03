Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin'den Google misillemesi /03 Şubat 2021 13:34

Çin'den Google misillemesi

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Xiaomi'yi kara listeye almasına misillemede bulundu.

SHABER3.COM

Çinli kullanıcılar, Xiaomi telefonlarına MIUI 12.5 ara yüz güncellemesini yaptıktan sonra GMS uygulamalarını yükleyemediklerini bildirmeye başladı.

Bunun üzerine Xiaomi, uyumluluk sorunları sebebiyle bundan böyle akıllı telefonlarına GSM uygulamalarının yüklenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Google hizmetlerinin Çin’de yasak olduğu hatırlatıldı.

Xiaomi, bu politika değişikliğinden etkilenen modellerin listesini açıklamadı. Yeni Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G’ye artık GMS uygulamalarının yüklenmediği bildiriliyor. 

ÇİN'DE GOOGLE YASAK

Ancak bu politika sadece Çinli kullanıcıları ilgilendiriyor, diğer ülkelerde Xiaomi telefonlarında Google hizmetleri çalışmaya devam ediyor.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD’li yatırımcıları çekilmeye mecbur bırakan şirketler listesine Xiaomi’yi de eklemişti. 

Çin’in diğer teknoloji devi Huawei de ABD müeyyideleri sebebiyle birkaç yıldır GMS desteği olmayan cihazlar piyasaya sürüyor.

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