Samanyolu Haber /Gündem / Çinli milyarder Jack Ma, Ant Group’taki kontrolünü devretmeyi planlıyor /28 Temmuz 2022 20:15

Çinli milyarder Jack Ma, Ant Group’taki kontrolünü devretmeyi planlıyor

Wall Street Journal'de yer alan bir habere göre, Çinli milyarder Jack Ma, finansal teknoloji şirketi Ant Group'u ana şirket Alibaba Group Holding'ten ayırma girişimi kapsamında şirketteki kontrolünü devretmeyi planlıyor.

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Çinli milyarder Jack Ma, finansal teknoloji şirketi Ant Group’u ana şirket Alibaba Group Holding’ten ayırma girişimi kapsamında şirketteki kontrolünü devretmeyi planlıyor.

Wall Street Journal’de yer alan bir habere göre, Çin Merkez Bankası tarafından regüle edilecek bir finansal holdinge dönüşmeye hazırlanan Ant Group, Ma’nın niyeti konusunda yetkilileri bilgilendirdi.

Her ne kadar Ma, Ant’ta yalnızca yüzde 10 hissedarlığa sahip olsa da, Ant’ın halka arz izahnamesine göre, bağlantılı şirketler vasıtasıyla Ant’ın kontrolünü elinde bulunduruyor.

37 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ PLANI RAFA KALKMIŞTI
Wall Street Journal’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ma Ant’taki oy kullanma yetkilerinin bir kısmını CEO Eric Jing gibi şirketin yöneticilerine devrederek yönetim kontrolünden vazgeçebilir.

Reuters’ta geçen yıl Nisan’da yer alan bir haberde, Ma’nın Ant’taki hisselerini satıp, yönetim kontrolünü devretmesi için şirketin opsiyonları araştırdığı belirtilmişti.

2020 sonunda Çinli yetkililerin teknoloji sektörüne yönelik kapsamlı düzenleme hamlesiyle Ant’ın 37 milyar dolarlık halka arz olma planının rafa kalkmasının ardından, Jack Ma büyüyen e-ticaret ve fintech imparatorluğunu yeniden yapılandırmaya başlamıştı.

KABUĞUNA ÇEKİLMİŞTİ
Bir zamanlar sözünü esirgemeyen Ma, Çinli yetkililerin dev teknoloji şirketlerini dizginleme hamlesinden sonra kabuğuna çekilmişti.

Ant’ın yönetimindeki değişiklik, şirketin uzun süredir planladığı halka arzını daha da geciktirebilir. Çin’in A- hisseleri endeksi, yönetimi değişen şirketlerin halka arzı için üç sene beklemesini şart koşuyor. Shanghai’daki STAR borsasında bekleme süresi iki yılken, Hong Kong’da bir yıl.


Haberin ardından Alibaba’nın ABD borsasına kote hisseleri yüzde 0.6 düştü.
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