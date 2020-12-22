'Çıplak aramayla' ilgili paylaşım yapan hesaplara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını iddia edenlerle ilgili soruşturma başlattı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, “Basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.





Açıklamada, "Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir” ifadeleri yer aldı.





HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde üniversite öğrencisi 30 kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Gergerlioğlu'nun Meclis kürsüsünden de ülke çapında çıplak arama iddialarını dillendirmesinin ardından sosyal medyada #CiplakAramayaSessizKalma etiketiyle kampanya başlatıldı. Birçok kadın çıplak aramaya maruz kaldıklarını iddia eden Tweet'ler attı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de çıplak arama iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü.





KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI





Çıplak arama tartışmalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında değinmişti. Kılıçdaroğlu, "Üniversite öğrencilerini hangi gerekçeyle çırılçıplak arıyorsunuz. Bunun yalan olduğu ifade edildi ama gerçek olduğu çıktı ortaya. AKP Grup Başkanvekili Sayın Özlem Zengin "Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum" diyor. Oysa var, üstelik yıllardır var. Yöneten devletin nasıl yönettiğinin farkında değil. Kız çocuklarını, kadınları çırılçıplak soyup arıyorsunuz. Yönetmelikle yapmışsınız bunu. Bu yönetmeliğin kaldırılması için çaba harcadık. Şimdi siz bu hareketinizle üniversitedeki kız çocuklarını kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz? Adalet sağladığınızı mı düşünüyorsunuz? Emin olun anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü desteği vermeye hazırız," ifadelerini kullandı.