Çocuklara yapılan Pfizer/BioNTech aşısından alınan sonuçlar dikkat çekti

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği aşının çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili dikkat çekici bir araştırmanın verileri yayınlandı.







Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 6 aylıktan 5 yaşına kadar çocuklara verilen üçüncü doz corona virüsü aşısının semptom gösteren Covid-19 hastalığını yüzde 80’e kadar engellediği ortaya çıktı.





İki şirket tarafından paylaşılan verilerde corona virüsü aşısının çocukların kullanımı için güvenli ve tolere edilebilir olduğunu duyurdu. Araştırmanın bir kısmının Omicron varyantı döneminde yapıldığına dikkat çeken uzmanlar araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını aktardı.





Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin de sonuçların umut vadettiğini söyledi. Şahin, “Düşük doz, çocuklarda güncel Covid-19 varyantlarına karşı yüksek oranda koruma sağlıyor” dedi.